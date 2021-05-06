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"وزارة الاتصالات" تدعوا العموم لإبداء آرائهم حول 3 سياسات للقطاع والمنصات الرقمية والبريد

منذ ساعة
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"وزارة الاتصالات" تدعوا العموم لإبداء آرائهم حول 3 سياسات للقطاع والمنصات الرقمية والبريد

الرياض (صدى):
دعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، العموم والقطاع الخاص والجهات الحكومية، إلى المشاركة بمرئياتهم في 3 سياسات متاحة عبر المنصة الإلكترونية الموحدة "استطلاع"، في خطوة لمشاركة العموم في إصدار السياسات والقواعد التنظيمية التي من شأنها تسريع عجلة التحول الرقمي في المملكة وتماشياً مع سعي الوزارة الدؤوب على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات و قطاع البريد.

وطرحت الوزارة سياسة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، التي تسعى لتحقيق مفهوم التنمية الشاملة؛ الذي يعبر عن أهمية إشراك المجتمع في الثورة الرقمية، وتمكين الأفراد والحكومات والشركات من تبني مزايا استخدام تقنية المعلومات والاتصالات والاستفادة منها بشكل كامل، وكذلك تم طرح سياسة المنصات الرقمية الوطنية، التي تسهم في حوكمة المنصات الرقمية الحكومية وآليات عملها مما يضمن زيادة نسبة الجودة والكفاءة والأداء في الخدمات المقدمة للقطاع الأفراد والأعمال، وتعزيز مشاركة البيانات بين الجهات الحكومية للوصول لأعلى مستوى نضج في تقديم

الخدمات.

وتختص السياسة الثالثة بقطاع البريد في المملكة، حيث تهدف إلى الارتقاء بمكانة القطاع باعتباره أحد القطاعات الممكنة لرؤية المملكة 2030 وجعل المملكة مركزًا لوجستياً عالمياً، إلى جانب تعريف ذوي العلاقة في قطاع البريد بالغايات والأهداف العليا الخاصة بالقطاع.

وتدعو الوزارة جميع الأطراف المعنية إلى تقديم المرئيات على مسودة السياسات وكذلك تقديم ما لديهم من بيانات وتحليلات ودراسات مقارنة ذات العلاقة التي تدعم مرئياتهم، على أن يكون تقديم المرئيات في موعد أقصاه نهاية يوم السبت 22 مايو 2021م الموافق 10 شوال 1442هـ، وذلك بواسطة النموذج الإلكتروني المخصص على منصة استطلاع هنا .

استطلاع
وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
المنصة الإلكترونية

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¥ ولد نجد ¥
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
د محمد ماجد بخش
كلنا طامع في رحمة ربنا و الجنة. ربي يبلغنا جنته. ويرحمنا برحمته
د محمد ماجد بخش
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د محمد ماجد بخش
وكل ميسر لما خلق له
د محمد ماجد بخش
شرف لك ولنا والوطن كله معاك يا بنت الوطن والله معانا جميعا

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