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وزير التعليم يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة جسر للريادة في الرياضيات

منذ ساعة
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وزير التعليم يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة جسر للريادة في الرياضيات

محمد السعران (صدى):
يرعى معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد ال الشيخ في شهر شوال القادم حفل تكريم الفائزين والفائزات بجائزة جسر للريادة في الرياضيات في دورتها الأولى.

وثمن رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للعلوم الرياضية"جسر" د. بندر المحسن رعاية معالي وزير التعليم الحفل مشيرًا أن الحفل سوف يشهد تكريم ١٦ فائزا وفائزة من فئة الأفراد في فرع ( ⁧‫المبادرات الإبداعية‬⁩ ) كما يشهد تكريم الفائز في فرع المؤسسات.

وقال المحسن: إن الجائزة تهدف إلى تطوير المعرفة في الرياضيات وتعليمها في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى اكتشاف المتميزين والمبدعين في الرياضيات وتعلمها وتشجيعهم وتحفيزهم. وإبراز التجارب الإبداعية في تعليم الرياضيات، ومن ثم تعميمها كي يستفاد منها بشكل أكبر في الواقع التعليمي. وتحقيق التواصل العلمي والتربوي بين ذوي الاختصاص في مجال الرياضيات وتعليمها، كما تهدف إلى الإسهام في تطوير البحث العلمي في الرياضيات وتعليمها. وقدم المحسن شكره وتقديره لمعالي وزير التعليم وكافة قيادات الوزارة، كما قدم شكره وتقديره لمعالي رئيس جامعة الملك سعود وقيادات الجامعة على دعمهم الكبير للجائزة. كما تقدم بالشكر والتقدير للراعي الماسي للجائزة "معهد البحوث والخدمات الاستشارية في جامعة الامير سطام. كما قدم شكره لجميع شركاء النجاح.

من جهته أوضح المدير التنفيذي للجائزة ‬⁩ أ.د. محمد النذير؛ أن الجائزة تتضمن أربعة فروع وهي:

‏الأداء التدريسي لمعلمي ومعلمات الرياضيات. والتميز العلمي. والتميز البحثي. والمبادرات الإبداعية، مشيراً إلى أنه سيتم تفعيلها تباعاً دورة بعد الأخرى بحسب قرارات مجلس إدارة الجمعية. و قال النذير: بدأت الدورة الأولى لهذا الفصل الدراسي بفرع"المبادرات الإبداعية" والتي تعنى بالتعليم الإلكتروني، والمستهدف فيها معلمي الرياضيات ومشرفيها، وكذلك المؤسسات التعليمية.

وأضاف النذير أن المتقدمين للفوز بالجائزة ١١٩ من معلمو ومعلمات الرياضيات في التعليم العام . و أعضاء هيئة التدريس في التعليم الجامعي. ومشرفو ومشرفات الرياضيات في إدارة التعليم. وطلاب وطالبات التعليم العام والجامعي، والمهتمون والمبدعون في الرياضيات وتعليمها.

وقال النذير ان جميع الاعمال المتقدمة مرة بثلاث تحكيم من خلال اللجنة العلمية التي تضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين في علم الرياضيات. ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة حساب الجائزة على . توتير هنا وعلى موقع الجائزة هنا

وزير التعليم
جائزة جسر للريادة
حمد بن محمد ال الشيخ

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9734
منذ 17 دقيقة
خذ سبعة أجسام أو أثقال تمثل كمحيط لجسم ما وهي ١٠ ٢٠ ٣٠ ٤٠ ٥٠ ٦٠ ٧٠ تحيط بجسم هو ٧٠ بالمصادفة والمجموع الكلي للأجسام الثمانية هو ١٠+٢٠=٣٠+٣٠=٦٠+٤٠=١٠٠+٥٠=١٥٠+٦٠=٢١٠+٧٠=٢٨٠+٧٠=٣٥٠

فلدينا ٣٥٠ موزعة على ٨ بالتكافؤ حسب النوع أو التساوي مع توحيد الثقل لا فرق إذا سنعطي المركز حصة أيا كانت ونثبتها نعطيه مثلا ١٤٠ فيبقى بعد الحساب ٣٥٠-١٤٠=٢١٠ فيكون نصيب التكافؤ من قسمة ٢١٠÷٧=٣٠

أولا المركز كان ٧٠ وصار ١٤٠ يعني زاد والزيادة تعني حصة ٧٠ فوق الحصة الأولية الثابتة ولندعها = -٧٠

الجسم ١ الثقل ١٠ الحصة ٣٠ الزيادة =-٢٠
الجسم ٢ الثقل ٢٠ الحصة الجديدة ٣٠ الزيادة =-١٠
الجسم ٣ الثقل ٣٠ الحصة ٣٠ الزيادة = ٣٠-٣٠= صفر ثقل أو ثقل صفر
الجسم ٤ الثقل ٤٠ الحصة أو الفارق بالانخفاض= ٤٠-٣٠=+١٠
الجسم ٥ الثقل ٥٠ الحصة أو الفارق بالنقص أيضا = ٥٠-٣٠=+٢٠
الجسم ٦ الثقل ٦٠ الحصة الابتدائية أصبحت ٣٠ = ٦٠-٣٠=+٣٠
الجسم ٧ الثقل ٧٠ الفارق= ٧٠-٣٠=+٤٠

التكافؤ +٧٠ مقابل +٧٠ يعني ١=٧/٧ مقابل ٧=١×٧ والعملية الحسابية هي كالتالي -١٠+-٢٠+٠+١٠+٢٠+٣٠+٤٠=+٧٠ وهي ثقل المركز وهذا يعني الكثير والمثير حول مفهوم التكافؤ الثقالي الفراغي المحوري لمجموعة أجسام ممثلة في وحدة مجموع مكافيء ممثل بوحدة ثقل مركز مكافيء ١ مقابل ٧ اي ٧/٧ مقابل ١+١+١+١+١+١+١=٧ أو ١+١ = ٢ =٢/٢ = ١ في وحدة الثقل المغناطيسي بمعنى ٢ حول ١ ممثل ب٢/٢ =١ وهذه العملية الحسابية تأخذ ارقاما مجهولة إلى مالانهاية مالم تحكم بالثقل الفراغي الممثل لوحدة العنصر الممثلة لمجموع ذرات العنصر وهنالك زعم عالمي أن ذرة العناصر موحدة وهي توحيد ممثل لوحدة العناصر في وحدة العنصر وتمثيل لوحدة العنصر بمجموع وحدات العناصر ولا علاقة ولا أصل للتركيب تحت الذري الخارجي إلا من ناحية تمثيل التأثير المرتبط بالفراغ المرتبط بالعدد الممثل لدرجة الثقل الممثلة لدرجة الكتلة العددية والأعداد هنا هي ذرات العنصر أو ما يعاملها مغناطيسيا من ذرات العناصر بدلالة وحدات العناصر الممثلة لوحدة العنصر . ولا تضيعوا فرصة ثمينة لنوبل سعودية في الكيمياء من طريق بحث رياضي بحت يمثل جسر الرياضيات المعهود في كل العلوم.
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9734
منذ 7 دقائق
مليار مليار ضرب ٩٩99٩٩٩٠٩٩٩٩٩٩6396781٩٨٦٥٦٨٨٧٦٥٤٣٦٨٧٦ مليار عملية حسابية صحيحة بلا قيود وبلا شروط لحالة تفاعل كيميائية واحدة فقط يعني المالي نهاية تعتمد على عمرك وعمر من بعدك حتى قيام الساعة في حسبات ارتباط عنصر واحد فقط ونتيجة صحيحة في كل عملية حسابية . يوجد كتاب مع أ . محمد السحيمي قلت له يظهره بعد عمر طويل كشاهد على العصر في رياضيات الجسور الريادية

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
د محمد ماجد بخش
كلنا طامع في رحمة ربنا و الجنة. ربي يبلغنا جنته. ويرحمنا برحمته
د محمد ماجد بخش
مليار مليار ضرب ٩٩99٩٩٩٠٩٩٩٩٩٩6396781٩٨٦٥٦٨٨٧٦٥٤٣٦٨٧٦ مليار عملية حسابية صحيحة بلا قيود وبلا شروط لحالة تفاعل كيميائية واحدة فقط يعني المالي نهاية تعتمد على عمرك وعمر...
د محمد ماجد بخش
وكل ميسر لما خلق له
د محمد ماجد بخش
شرف لك ولنا والوطن كله معاك يا بنت الوطن والله معانا جميعا

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