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القيادة تعزي الرئيس الجزائري في المتوفين نتيجة الأمطار الغزيرة والفيضانات

منذ ساعة
1748
القيادة تعزي الرئيس الجزائري في المتوفين نتيجة الأمطار الغزيرة والفيضانات

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في المتوفين نتيجة الأمطار الغزيرة والفيضانات التي شهدتها عدة ولايات جزائرية.

وقال الملك المفدى: // علمنا بنبأ الأمطار الغزيرة والفيضانات التي شهدتها عدة ولايات جزائرية، وما نتج عنها من وفيات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق، أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويحفظكم وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في المتوفين نتيجة الأمطار الغزيرة والفيضانات التي شهدتها عدة ولايات جزائرية.

وقال سمو ولي العهد : // تلقيت نبأ الأمطار الغزيرة والفيضانات التي شهدتها عدة ولايات جزائرية، وما نتج عنها من وفيات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة، عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، إنه سميع مجيب

الجزائر
خادم الحرمين
ولي العهد
القيادة

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¥ ولد نجد ¥
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
د محمد ماجد بخش
كلنا طامع في رحمة ربنا و الجنة. ربي يبلغنا جنته. ويرحمنا برحمته
د محمد ماجد بخش
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د محمد ماجد بخش
وكل ميسر لما خلق له
د محمد ماجد بخش
شرف لك ولنا والوطن كله معاك يا بنت الوطن والله معانا جميعا

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