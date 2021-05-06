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مكافحة المخدرات تعلن نتائج القبول المبدئي للوظائف العسكرية للنساء

منذ ساعة
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مكافحة المخدرات تعلن نتائج القبول المبدئي للوظائف العسكرية للنساء

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للمتقدمات على الوظائف العسكرية بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتبة (جندي) للكادر النسائي.

واوضحت المديرية إن الحضور سيكون في مقر المقابلة الشخصية بمقر لجنة القبول والتسجيل بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات بالرياض (طريق الدمام شرق الرياض بالقرب من كلية نايف للأمن الوطني) في الوقت المحدد مع إحضار المتطلبات على النحو التالي:

1- إحضار نموذج موعد المراجعة الذي تم طباعته عبر منصة (ابشر ـ توظيف ) (نتيجة القبول).

2- إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية وعدد (2) صورة منها.

3- إحضار صورة من سجل الأسرة لوالد المتقدمة والذي يتضمن اسم والدة المتقدمة.

4- إحضار صورة من سجل الأسرة للمتقدمة في حال كونها متزوجة.

5- إحضار صورة من الورقة الخاصة بالعنوان الوطني.

6- إحضار أصل الشهادة الثانوية أو ما يعادلها مع عدد (2) صور منها مصدقة.

7- إحضار أصل الشهادات الإضافية (البكالوريوس، الدبلوم) التي تم تسجيلها بمنصة (أبشر ـ التوظيف ) مع صوره مصادق عليها.

8- إحضار السجل الاكاديمي للشهادة الإضافية (البكالوريوس، الدبلوم) مع عدد (2) صوره منها.

9- إحضار صورة لنتيجة اختبار القدرات العامة (قياس) موضحاً بهِا الدرجة حسب ما تم تسجيله.

10- إحضار شهادة المعادلة للمؤهل العلمي للحاصلات على المؤهل من خارج المملكة.

11- إحضار ملف لحفظ المستندات المطلوبة.

12- إحضار قلم أزرق جاف.

13- يمنع اصطحاب المرافقين.

14- يمنع الدخول بالحقائب ويسمح بحافظة البطاقة فقط مع ملف المستندات.

وأشارت المديرية إلى أنه يمكن معرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول من خلال هذا الرابط هنا

 

وزارة الداخلية
مكافحة المخدرات
الوظائف العسكرية

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¥ ولد نجد ¥
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