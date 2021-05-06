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بالفيديو.. متخصص في الأمن السيبراني يكتشف ثغرة أمنية في أنظمة جامعة هارفرد

منذ ساعة
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بالفيديو.. متخصص في الأمن السيبراني يكتشف ثغرة أمنية في أنظمة جامعة هارفرد

نايف السالم (صدى):
تمكن مواطن متخصص في الأمن السيبراني من اكتشاف ثغرة أمنية في أنظمة جامعة هارفرد

وقال المختص أنه يختبر في أوقات فراغه بعض الجهات التي تسمح بالإبلاغ عن وجود ثغرات لديها، وتمكن من اكتشاف ثغرة أمنية في أنظمة جامعة هارفارد وقام بإبلاغهم، كما تمكن من اكتشاف ثغرات في بعض الجهات المحلية .

و بشأن اختراق أنظمة الهواتف، نصح الشاب بعدم الخروج عن قواعد النظام أو اللجوء إلى التعديل على النظام حيث أن ذلك الأمر يسهل عملية الاختراق.

كما دعا إلى ضرورة الابتعاد عن التطبيقات الغير موثوقة، مشير إلى أن تحميل البرنامج في جوجل بلاي على الأجهزة الأندرويد يكون بها خطر أكبر من أبل

ثغرة أمنية
جامعة هارفرد
الأمن السيبراني

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9734
منذ ساعة
الموضوع مستمر وسيستمر طالما هناك عقل مختلف وبرمجة أعلى وأقدر

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¥ ولد نجد ¥
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
د محمد ماجد بخش
كلنا طامع في رحمة ربنا و الجنة. ربي يبلغنا جنته. ويرحمنا برحمته
د محمد ماجد بخش
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