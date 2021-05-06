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رئيس وزراء السودان يعلق على تهديد السيسي بالحرب حال التضرر من سد النهضة

منذ 52 دقيقة
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رئيس وزراء السودان يعلق على تهديد السيسي بالحرب حال التضرر من سد النهضة

وكالات (صدى):
أكد رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك، أن تهديدات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بشن حرب في حال التضرر من سد النهضة وعدم التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الاطراف، يهدف لتأكيد أهمية القضية وإيصال رسالة للعالم حولها.

وقال حمدوك، خلال مقابلة تلفزيونية إن القضايا المتعلقة بسد النهضة جادة للغاية، وأعتقد أنه عندما أدلى الرئيس السيسي بهذا التصريح كان يريد، مثلما نريده نحن، التشديد على جدية المسألة أمام المجتمع الدولي لا سيما أنها مرتبطة بسلامة وأمن الملايين في مصر والسودان.

وأشار حمدوك، نرغب في أن يفهم باقي العالم أهمية هذا الوضع وأن نوضح أن المسائل المتعلقة بسد النهضة يمكن حلها في غضون أسابيع وفقا للقانون الدولي، مشددا على أن عدم التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة سيضع السودانيين تحت رحمة إثيوبيا فيما يخص توزيع مياه نهر النيل.

يشار أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هدد في شهر مارس الماضي بأن مياه النيل خط أحمر، وأي مساس بمياه مصر سيكون له رد فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل، وهو تصريح وصفته وسائل إعلام كثيرة بأنه تهديد صريح لإثيوبيا بضرب سد النهضة في حال عدم التوصل لاتفاق مرضٍ.

السودان
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
سد النهضة

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 49446
منذ 28 دقيقة
خير ان شاء الله

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أحدث التعليقات

ابو رواف
اذا ادارة الهلال فكرة بالاستغناء عن بافيتمبي قوميز ، اذن من هو البديل ‼️
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
اوكي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يجعلها أمطار خير وبركة
Zoolعالمي
على بروستد فريق انبطاحي

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