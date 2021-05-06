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تهيئة أدوار مبنى المطاف والتوسعة الثالثة لاستقبال المعتمرين والمصلين خلال العشر الأواخر

منذ 41 دقيقة
1468
تهيئة أدوار مبنى المطاف والتوسعة الثالثة لاستقبال المعتمرين والمصلين خلال العشر الأواخر

مكة المكرمة (صدى):
قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي برفع مستوى الجاهزية مع دخول العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع مكتب الإنشاءات بوزارة المالية.

وأتاحت وكالة المشاريع والدراسات الهندسية بالرئاسة المزيد من مواقع مشروعات التوسعة السعودية الثالثة والتوسعات المحيطة بها للمعتمرين، الذي خصص لهم كامل أدوار مبنى المطاف باستثناء دور السطح لأداء شعيرة الطواف فقط، وباقي مباني التوسعة للمصلين حيث قامت الرئاسة على تهيئتها وتجهيزها بكامل الأنظمة والخدمات الأساسية من نظام للتكيف والإنارة والصوت والتهوية والنظام الإرشادي، وللساحات المحيطة بالتوسعات مع متابعة كفاءتها التشغيلية من خلال طاقم هندسي فني متواجد على مدار الساعة.

المسجد النبوي
رمضان
المسجد الحرام
شؤون الحرمين
المطاف

التعليقات

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أحدث التعليقات

محمد الغامدي
لو عندي امكانية ارسال صور لكنت ارسلت صور من رمضان العام الماضي تم تصويرها ايام ٢٦ و٢٧ و٢٨ صبحاً وكلها بنفس التوقيت لرأيتم عجب...
Zoolعالمي
حسستوني انه كريستيانو هههه مجرد طاقيه ينتمي الى وضيع الرياض
ابو احمد
بسيطة الحمدان اذا جاب هدف لا يحتفل به.
ابو احمد
عشان اعمل عملية تغييير مفاصل.... تعبت جدا وراء شركات التامين وفى الاخير تركتهالا توجد موافقة على طووول .... فعلا شركات التامين بتضغط على المستشفيات...
رااايق
طيب ****

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