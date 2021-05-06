شاهد.. تصرف هازارد مع لاعبي تشيلسي يثير الجدل بعد سقوط ريال مدريد

وكالات (صدى):
أثار البلجيكي إيدين هازارد نجم ريال مدريد جدلا واسعا عقب ظهوره يضحك ويتمايل مع زملائه السابقين لاعبي تشيلسي في أعقاب الخسارة 2-صفر في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا والخروج من البطولة.
وأظهر مقطع فيديو هازارد وهو يصافح لاعبي تشيلسي، ويضحك مع كيرت زوما ويمزح مع لاعبين آخرين بعد إقصاء فريقه.
وطالب جوسيب بيدرول مقدم برنامج "الشيرنغيتو دي خوغونيس" المقرب من ريال مدريد النادي الملكي لعرض إيدن هازارد للبيع فورا، خاصة وأنه لم يقدم الكثير مع النادي منذ قدومه من تشيلسي في 2019 نظرا لغيابه طويلا
وعلق الصحفي إيدو أغيري النجم البلجيكي على تصرف اللاعب قائلا: "هازارد لا تضحك على جماهير ريال مدريد، ما فعلته عار. أعتقد أن مسيرتك برفقة الفريق انتهت".
وأكد الصحفي الشهير توماس رونسيرو : "هذا اللاعب لم يفهم من هو ريال مدريد، التجديد الذي يحتاجه ريال مدريد يجب أن يبدأ من بيعه سريعا. وداعا هازارد".
وأضاف الصحفي كريستوبال سوريا أن المشكلة في التخلص من إيدين هازارد تكمن في زيدان: "ربما تكون المشكلة في كون هازارد هو الفتى المدلل لزيدان".