نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

شاهد.. تصرف هازارد مع لاعبي تشيلسي يثير الجدل بعد سقوط ريال مدريد

منذ ساعة
1900
شاهد.. تصرف هازارد مع لاعبي تشيلسي يثير الجدل بعد سقوط ريال مدريد

وكالات (صدى):
أثار البلجيكي إيدين هازارد نجم ريال مدريد جدلا واسعا عقب ظهوره يضحك ويتمايل مع زملائه السابقين لاعبي تشيلسي في أعقاب الخسارة 2-صفر في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا والخروج من البطولة.

وأظهر مقطع فيديو هازارد وهو يصافح لاعبي تشيلسي، ويضحك مع كيرت زوما ويمزح مع لاعبين آخرين بعد إقصاء فريقه.

وطالب جوسيب بيدرول مقدم برنامج "الشيرنغيتو دي خوغونيس" المقرب من ريال مدريد النادي الملكي لعرض إيدن هازارد للبيع فورا، خاصة وأنه لم يقدم الكثير مع النادي منذ قدومه من تشيلسي في 2019 نظرا لغيابه طويلا

وعلق الصحفي إيدو أغيري النجم البلجيكي على تصرف اللاعب قائلا: "هازارد لا تضحك على جماهير ريال مدريد، ما فعلته عار. أعتقد أن مسيرتك برفقة الفريق انتهت".

وأكد الصحفي الشهير توماس رونسيرو : "هذا اللاعب لم يفهم من هو ريال مدريد، التجديد الذي يحتاجه ريال مدريد يجب أن يبدأ من بيعه سريعا. وداعا هازارد".

وأضاف الصحفي كريستوبال سوريا أن المشكلة في التخلص من إيدين هازارد تكمن في زيدان: "ربما تكون المشكلة في كون هازارد هو الفتى المدلل لزيدان".

ريال مدريد
تشيلسي
هازارد

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

محمد الغامدي
لو عندي امكانية ارسال صور لكنت ارسلت صور من رمضان العام الماضي تم تصويرها ايام ٢٦ و٢٧ و٢٨ صبحاً وكلها بنفس التوقيت لرأيتم عجب...
Zoolعالمي
حسستوني انه كريستيانو هههه مجرد طاقيه ينتمي الى وضيع الرياض
ابو احمد
بسيطة الحمدان اذا جاب هدف لا يحتفل به.
ابو احمد
عشان اعمل عملية تغييير مفاصل.... تعبت جدا وراء شركات التامين وفى الاخير تركتهالا توجد موافقة على طووول .... فعلا شركات التامين بتضغط على المستشفيات...
رااايق
طيب ****

أخر الأخبار

شاهد.. مشاجرة عنيفة بين طالبتين بـ آلة حادة في مدرسة ثانوية
شاهد.. مشاجرة عنيفة بين طالبتين بـ آلة حادة في مدرسة ثانوية
منذ 6 دقائق 217
نوال الزغبي عن استقالتها من نقابة الفنانين: "الساكت عن الحق شيطان أخرس"
نوال الزغبي عن استقالتها من نقابة الفنانين: "الساكت عن الحق شيطان أخرس"
منذ 11 دقيقة 250
أفضل طريقة لتغيير زيت محرك السيارة
أفضل طريقة لتغيير زيت محرك السيارة
منذ 21 دقيقة 1366
تهيئة أدوار مبنى المطاف والتوسعة الثالثة لاستقبال المعتمرين والمصلين خلال العشر الأواخر
تهيئة أدوار مبنى المطاف والتوسعة الثالثة لاستقبال المعتمرين والمصلين خلال العشر الأواخر
منذ 41 دقيقة 1468
موقعة الهلال والشباب تحسم مصير مورايس
موقعة الهلال والشباب تحسم مصير مورايس
منذ 51 دقيقة 1574
ارتفاع أسعار النفط
ارتفاع أسعار النفط
منذ 56 دقيقة 1527
شاهد.. تصرف هازارد مع لاعبي تشيلسي يثير الجدل بعد سقوط ريال مدريد
شاهد.. تصرف هازارد مع لاعبي تشيلسي يثير الجدل بعد سقوط ريال مدريد
منذ ساعة 1905
ضبط قائدي مركبتين مارسا التفحيط في أحد طرق صامطة
ضبط قائدي مركبتين مارسا التفحيط في أحد طرق صامطة
منذ ساعة 1627
ناصر الجديع : إعلام النصر زعلان بسبب الإحصائية ومتناقض والدليل الـ 1000 يوم
ناصر الجديع : إعلام النصر زعلان بسبب الإحصائية ومتناقض والدليل الـ 1000 يوم
منذ ساعة 480
سعود الصرامي : إدارة النصر السابقة مع فيتوريا " لا تهش ولا تنش "
سعود الصرامي : إدارة النصر السابقة مع فيتوريا " لا تهش ولا تنش "
منذ ساعة 381