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30 وظيفة شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

منذ 41 دقيقة
1648
30 وظيفة شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عن توفر أكثر من 30 وظيفة للعمل في الرياض وجدة والمدينة المنورة.

وأوضح مستشفى الملك فيصل أن الوظائف المتاحة هي مساعد مندوب، مشتريات استشاري مساعد أمراض الدم، متابع ثالث، ميكانيكي عام ثاني، أخصائي مختبر، طبيب متخصص، ممرض أول، أخصائي تصوير الأشعة الصوتي ، استشاري مساعد التخدير ، استشاري مساعد أمراض الدم، استشاري مساعد طب الأورام، أخصائي قياس سمع،استشاري تخدير، ممرض أول، ممرض ثالث ،مساعد اداري أول، أخصائي مختبر تخطيط القلب، مدير قسم تخطيط الأدوية، اختصاصي التصوير بالرنين المغناطيسي، أخصائي التصوير الاشعاعي، أخصائي تصوير الأشعة الصوتي .

وأشار مستشفى الملك فيصل التخصصي إلى أنه يمكن التقديم عن طريق هذا الرابط هنا

 

الرياض
مستشفى الملك فيصل
وظيفة شاغرة

التعليقات

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أحدث التعليقات

رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله *** الله وحده سبحانه هو القادر على كل شي ** قال الله تعالى (إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا...
ابو محمد 😎 ✍️
الله يكفينا شرهم وشر ماتصنع اياديهم ، اللهم حوالينا ولا علينا .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه ..
¥ ولد نجد ¥
الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا وفضلنا على كثير من خلقه تفضيلاََ.
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..

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