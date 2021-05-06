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بالفيديو.. صاحبة الجرعة الـ 10 مليون تدعو الحوامل لأخذ لقاح كورونا

منذ 10 دقائق
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بالفيديو.. صاحبة الجرعة الـ 10 مليون تدعو الحوامل لأخذ لقاح كورونا

الرياض (صدى):
أكدت مواطنة تدعى "منيرة"، التي حصلت على الجرعة الـ 10 مليون من التطعيم، على أهمية أخذ اللقاح خاصة للحوامل، مبينة أن التطعيم سيساعد على أمن الطفل.

وقالت المواطنة خلال فيديو نشرته وزارة الصحة على حسابها الرسمي على "تويتر" أن المواعيد متاحة وسهلة للجميع، مشددة أنه يتوافر درجات الأمان، وعوامل الراحة والسهولة.

كما دعت النساء الحوامل إلى عدم الانسياق خلف الشائعات والمبادرة بتلقي اللقاح، ونفت ما تردد أنه يمكن الإصابة بكورونا، أثناء الحصول على اللقاح، مؤكدة أن الأمور مناسبة ومهيئة تماماً للحوامل.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة أنه تم إعطاء أكثر من 10 ملايين جرعة لقاح كورونا، للمواطنين والمقيمين، عبر أكثر من 587 موقع تطعيم في مختلف أنحاء المملكة.

وزارة الصحة
الحوامل
لقاح كورونا

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
فرصة اهل الشائعات والمرجفين ..
ابو محمد 😎 ✍️
أيهٍ يا زمن الرجوله منذ الطفوله ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. هذا بيت الله من دخله كان آمناً إنسان او حيوان او طائر ، الكل آمن في بلد الأمان ، ولله...
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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