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شاهد..قصة مراهق طرده والده ليصبح متسولا بشوارع المملكة

منذ 11 دقيقة
1333
شاهد..قصة مراهق طرده والده ليصبح متسولا بشوارع المملكة

علي القحطاني (صدى):
على خلفية حالة الشاب يتيم الأم الذي يسكن مكانا مهجورا، تكشفت تفاصيل جديدة حول سبب وجوده في تلك الحالة.

وقال مواطن في تقرير نشرته قناة "الإخبارية" إنه عثر على الشاب يتيم الأم بالقرب من سوبر ماركت بعدما انتشرت قصته، تحت وسم "انقذوا مراهق يعيش بخرابة".

وأوضح أنه وجده يعيش في مكان مليء بالقمامة ومنتشرة فيه رائحة الحيوانات النافقة، مشيرا إلى أنه تحدث معه وأخبره بأنه يتمنى أن يُعالج من الإدمان ويجد مأوى له.

ولفت إلى أن الشاب شدّ على يديه وطلب منه ألا يتركه قائلا: "تكفى لا تخليني"، ليؤكد له أنه سيساعده.

وتبين أن والد الشاب وراء طرده من المنزل، وسرعان ما تفاعلت الجهات المعنية مع الحالة، حيث تواصلت المديرية العامة لمكافحة المخدرات مع المواطن وطلبوا المعلومات اللازمة، ثم قاموا بأخذ الشاب وأودعوه مركز إرادة ليتلقى العلاج.

العنف الأسري يتفاعل مع حالة يتيم يسكن مكانًا مهجورًا دون معيل

التسول
المملطة

التعليقات

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله اللهم أصلح أحوال المسلمين
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله اللهم أصلح أحوال المسلمين
ام عبدالرحمن
😂😂😂😂😂😂 ركزت على نحشة البسة مسكينة
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
ما فهمت طيب اللي اخذ اللقاح مايكون عليه تأمين ولا كيف اللي ماخذا اللقاح يكون عليه تامين فهموني بالله

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