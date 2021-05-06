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بعدما طال انتظاره..البدء في استكمال إزدواجية الطريق الرابط بين المخواة والعرضيات

منذ ساعة
1902
بعدما طال انتظاره..البدء في استكمال إزدواجية الطريق الرابط بين المخواة والعرضيات

مازن القرني (صدى):
‏شرعت شركة العيوني للإستثمار والمقاولات في البدء بإستكمال إزدواجية الطريق الرابط بالمخواة مروراً بمحافظة المجاردة وحتى محافظة محايل بمنطقة عسير، وذلك بالجزء الواقع بمنطقة مكة المكرمة بمحافظة العرضيات بعقد يمتد لمدة عامين بِدءاً من تاريخ 1442/7/9 هـ وحتى تاريخ تسلم المشروع في 1444/7/20 هـ بقيمة تجاوزت 75 مليون ريال.

واستبشر الأهالي بمحافظة العرضيات بهذا المشروع الذي طال انتظاره لينهي المعاناة التي تسبب بها الطريق ذو المسار الواحد الذي وقع به العديد من الحوادث المرورية المروعة راح ضحيتها الكثير من المواطنين.

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله اللهم أصلح أحوال المسلمين
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله اللهم أصلح أحوال المسلمين
ام عبدالرحمن
😂😂😂😂😂😂 ركزت على نحشة البسة مسكينة
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
ما فهمت طيب اللي اخذ اللقاح مايكون عليه تأمين ولا كيف اللي ماخذا اللقاح يكون عليه تامين فهموني بالله

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