ابن بخيت: "الهلال فريق الحكومة.. والنصر يدخل المبارايات جاهزا بالعذر"

ماجد محمد (صدى):
رأى الكاتب عبدالله بن بخيت، أن الهلال هو "فريق الحكومة"، معللا ذلك بأن معظم الشخصيات البارزة في الوزارات جميعها تشجع الهلال.
وقال ابن بخيت خلال برنامج "الليوان": "الدليل أن الهلال فريق الحكومة لما تروح أي وزارة تلقي كل الشخصيات اللي فيها هلاليين"، مشيرا إلى أنه مشجع هلالي.
وأشار إلى أن النصر دائما يتبنى "نظرية المؤامرة"، قائلا: "اخفاقات النصر تحمل على الهلال، والنصر عنده مشكلة مع وزارة الرياضة، واتحاد الكرة، والحكام المحليين والأجانب، والفار، النصر بيدخل أي مباراة جاهزًا بالعذر".