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ابن بخيت: "الهلال فريق الحكومة.. والنصر يدخل المبارايات جاهزا بالعذر"

منذ ساعة
2236
ابن بخيت: "الهلال فريق الحكومة.. والنصر يدخل المبارايات جاهزا بالعذر"

ماجد محمد (صدى):
رأى الكاتب عبدالله بن بخيت، أن الهلال هو "فريق الحكومة"، معللا ذلك بأن معظم الشخصيات البارزة في الوزارات جميعها تشجع الهلال.

وقال ابن بخيت خلال برنامج "الليوان": "الدليل أن الهلال فريق الحكومة لما تروح أي وزارة تلقي كل الشخصيات اللي فيها هلاليين"، مشيرا إلى أنه مشجع هلالي.

وأشار إلى أن النصر دائما يتبنى "نظرية المؤامرة"، قائلا: "اخفاقات النصر تحمل على الهلال، والنصر عنده مشكلة مع وزارة الرياضة، واتحاد الكرة، والحكام المحليين والأجانب، والفار، النصر بيدخل أي مباراة جاهزًا بالعذر".

النصر
الهلال
ابن بخيت

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أحدث التعليقات

ام عبدالرحمن
😂😂😂😂😂😂 ركزت على نحشة البسة مسكينة
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
ما فهمت طيب اللي اخذ اللقاح مايكون عليه تأمين ولا كيف اللي ماخذا اللقاح يكون عليه تامين فهموني بالله
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
ما فهمت طيب اللي اخذ اللقاح مايكون عليه تأمين ولا كيف اللي ماخذا اللقاح يكون عليه تامين
وليد 6226
دولة تحكمها ايران الكاظمي صورة
جنوبيه قحطانيه❣
الله يكفينا شرهم وصاروخهم😡😂

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