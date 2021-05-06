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نبأ سار لمستفيدي الضمان الصحي

منذ ساعة
3036
نبأ سار لمستفيدي الضمان الصحي

الرياض (صدى):
يعتزم مجلس الضمان الصحي التعاوني منع شركات التأمين الصحي من التدخل في الخطة العلاجية للمؤمن له بعد إعطاء الموافقة، وذلك تزامنا مع كثرة الشكاوى من ضغط شركات التأمين على المستشفيات والمراكز الصحية الأهلية، لتقليل تكاليف العلاج للمؤمنين.

وسيتم أيضا منع شركات التأمين من التأثير بأي طريقة على قرار مقدم الخدمة في نوع خدمات الرعاية الصحية المناسبة للمؤمن له، إضافة إلى منع مزود الخدمة من تشجيع أو محاولة استمالة المستفيد لدفع تكاليف العلاج نقدًا لأي سبب، بحسب الوطن.

ويأتي ذلك ضمن مشروع لائحة حماية مستفيدي الضمان الصحي التعاوني، التي طرحها المجلس، وتهدف إلى وضع الإجراءات النظامية لحماية حقوق المستفيدين.

الضمان الصحي
شركات التأمين

التعليقات

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أحدث التعليقات

فهد آل قنيعير
عسها يارب أنه يتوجه للأيران ويفكنه من شرها للابد
فش🐡
اهبب يسملق وين يسافرون طيب امشش بطروو وفسقوو
فش🐡
ونسيت اذكر شيء هام انه السبب وراء عدم إقبال الكثير من الشباب على الوظائف هو لصعوبة الشروط والأحكام ألتي وضعها صاحب الشركه وهذه هي...
أبو عبدالله الحربي
نظرة طويق توضح النظرة لأي كأن والخليج ليكون خليج دولة قوة ومهبط وحي والنور لايكون إلى من دولة النور 😐
فش🐡
لي ٨ سنوات عاطل عن العمل 😂💔 كل م اروح لشركه يرفضوني أو يقولون نتصل عليك 🤷‍♂️💔 نجتهد ونفعل الأسباب وحنا متكلين ع ربنا...

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