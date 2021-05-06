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الكشف عن موعد اقتراب الصاروخ الصيني "التائه" من الأرض

منذ ساعة
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الكشف عن موعد اقتراب الصاروخ الصيني "التائه" من الأرض

القاهرة (صدى):
صرح رئيس معهد البحوث الفلكية في مصر الدكتور جاد القاضي، بأن هناك أكثر من سيناريو لسقوط الصاروخ الصيني، على الأرض، متوقعا اقترابه يوم 9 مايو.

وقال القاضي إن الاحتمال الثاني أنه لا يتم السيطرة على الصاروخ، ويخترق الغلاف الجوي ويتحطم ولكن يظل خطره قائم حال سقوطه على منطقة بها كتلة سكانية.

يذكر أن الحكومة الأمريكية حذرت من أن صاروخ Long March 5B الصيني، الذي خرج عن السيطرة ويبلغ وزنه 21 طنا، من المتوقع أن يعود إلى الأرض يوم السبت الموافق 8 مايو، وربما يصيب منطقة مأهولة بالسكان.

وكشف متحدث باسم وزارة الدفاع عن تاريخ عودته المتوقعة إلى الغلاف الجوي للأرض، لكنه قال إن نقطة دخوله الدقيقة لا يمكن تحديدها حاليًا.

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الصين
الصاروخ التائه

التعليقات

فهد آل قنيعير
فهد آل قنيعير عدد التعليقات : 573
منذ 17 دقيقة
عسها يارب أنه يتوجه للأيران ويفكنه من شرها للابد

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أحدث التعليقات

فهد آل قنيعير
عسها يارب أنه يتوجه للأيران ويفكنه من شرها للابد
فش🐡
اهبب يسملق وين يسافرون طيب امشش بطروو وفسقوو
فش🐡
ونسيت اذكر شيء هام انه السبب وراء عدم إقبال الكثير من الشباب على الوظائف هو لصعوبة الشروط والأحكام ألتي وضعها صاحب الشركه وهذه هي...
أبو عبدالله الحربي
نظرة طويق توضح النظرة لأي كأن والخليج ليكون خليج دولة قوة ومهبط وحي والنور لايكون إلى من دولة النور 😐
فش🐡
لي ٨ سنوات عاطل عن العمل 😂💔 كل م اروح لشركه يرفضوني أو يقولون نتصل عليك 🤷‍♂️💔 نجتهد ونفعل الأسباب وحنا متكلين ع ربنا...

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