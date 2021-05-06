الكشف عن موعد اقتراب الصاروخ الصيني "التائه" من الأرض

القاهرة (صدى):
صرح رئيس معهد البحوث الفلكية في مصر الدكتور جاد القاضي، بأن هناك أكثر من سيناريو لسقوط الصاروخ الصيني، على الأرض، متوقعا اقترابه يوم 9 مايو.
وقال القاضي إن الاحتمال الثاني أنه لا يتم السيطرة على الصاروخ، ويخترق الغلاف الجوي ويتحطم ولكن يظل خطره قائم حال سقوطه على منطقة بها كتلة سكانية.
يذكر أن الحكومة الأمريكية حذرت من أن صاروخ Long March 5B الصيني، الذي خرج عن السيطرة ويبلغ وزنه 21 طنا، من المتوقع أن يعود إلى الأرض يوم السبت الموافق 8 مايو، وربما يصيب منطقة مأهولة بالسكان.
وكشف متحدث باسم وزارة الدفاع عن تاريخ عودته المتوقعة إلى الغلاف الجوي للأرض، لكنه قال إن نقطة دخوله الدقيقة لا يمكن تحديدها حاليًا.
اقرأ أيضا: