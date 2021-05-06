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بالفيديو.. الكشف عن سعر تأمين السفر لخارج المملكة

منذ 3 ساعات
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بالفيديو.. الكشف عن سعر تأمين السفر لخارج المملكة

علي القحطاني (صدى):
صرح عثمان القصبي، المدير التنفيذي للتمكين والإشراف في مجلس الضمان الصحي التعاوني، بأن تأمين السفر لخارج المملكة ملزم لمن لم يتلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال القصبي إن هذا التأمين يأتي توافقًا مع الجهود التي تعمل بها المملكة لتقليل مخاطر جائحة كورونا على المواطنين والمقيمين.

وأضاف: "فيما يخص المواطنين تأتي إلزامية التأمين بعد اعتماد وتحديد وثيقة السفر لتغطية كورونا، لمن هم غير مشمولين بالتطعيمات، حيث لا تعطي التطعيمات لمن هم أقل من 18 سنة، حسب البروتوكول المتبع من وقاية".

وعن سعر التأمين، قال: "التسعير يتم عن طريق عملية حسابية تراجع من الزملاء في البنك المركزي، والسعر الذي تم إعلانه هو 375 ريال وهو يغطي منافع كثيرة، وسيكون متاح لمن أخذوا التطعيم بشكل اختياري ويتم تجديدها بنفس آلية إصدارها ومن نفس القنوات".

التعليقات

فش🐡
فش🐡 عدد التعليقات : 6643
منذ ساعة
اهبب يسملق وين يسافرون طيب امشش بطروو وفسقوو
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر عدد التعليقات : 389
منذ 30 دقيقة
ما فهمت طيب اللي اخذ اللقاح مايكون عليه تأمين ولا كيف
اللي ماخذا اللقاح يكون عليه تامين
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر عدد التعليقات : 389
منذ 29 دقيقة
ما فهمت طيب اللي اخذ اللقاح مايكون عليه تأمين ولا كيف
اللي ماخذا اللقاح يكون عليه تامين فهموني بالله

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أحدث التعليقات

(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
ما فهمت طيب اللي اخذ اللقاح مايكون عليه تأمين ولا كيف اللي ماخذا اللقاح يكون عليه تامين فهموني بالله
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
ما فهمت طيب اللي اخذ اللقاح مايكون عليه تأمين ولا كيف اللي ماخذا اللقاح يكون عليه تامين
وليد 6226
دولة تحكمها ايران الكاظمي صورة
جنوبيه قحطانيه❣
الله يكفينا شرهم وصاروخهم😡😂
ابوياسر
قطع الاشاره المفروض غرامته ماتتعدا الالف اريال

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