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بالفيديو.. الكشف عن سعر تأمين السفر لخارج المملكة

منذ 21 دقيقة
1541
بالفيديو.. الكشف عن سعر تأمين السفر لخارج المملكة

علي القحطاني (صدى):
صرح عثمان القصبي، المدير التنفيذي للتمكين والإشراف في مجلس الضمان الصحي التعاوني، بأن تأمين السفر لخارج المملكة ملزم لمن لم يتلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال القصبي إن هذا التأمين يأتي توافقًا مع الجهود التي تعمل بها المملكة لتقليل مخاطر جائحة كورونا على المواطنين والمقيمين.

وأضاف: "فيما يخص المواطنين تأتي إلزامية التأمين بعد اعتماد وتحديد وثيقة السفر لتغطية كورونا، لمن هم غير مشمولين بالتطعيمات، حيث لا تعطي التطعيمات لمن هم أقل من 18 سنة، حسب البروتوكول المتبع من وقاية".

وعن سعر التأمين، قال: "التسعير يتم عن طريق عملية حسابية تراجع من الزملاء في البنك المركزي، والسعر الذي تم إعلانه هو 375 ريال وهو يغطي منافع كثيرة، وسيكون متاح لمن أخذوا التطعيم بشكل اختياري ويتم تجديدها بنفس آلية إصدارها ومن نفس القنوات".

التعليقات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
ما الدافع وراء هذه الآراء ؟؟!!البهماء
د محمد ماجد بخش
معهود عنكم يا سمو الأمير تلمس حاجات المعدمين
د محمد ماجد بخش
صدقت . لو كان الإعلام انتقائيا محضا لخصِّ كل خبر ما يلزمه بقدر حاجته.
محمد القحطاني
مسكين البلطان بلط البحر مشوها عليك الهلال يا مخفة
واضح*** وصريح***
اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونعوذ بك من خزيك، وكشف سترك، ونسيان ذكرك، والانصراف عن شكرك.

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