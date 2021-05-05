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أمير القصيم يتفاعل مع حالة سيدة بلا مأوى ويوجه بتوفير سكن لها
منذ ساعة
1791
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نايف السالم (صدى):
وجه أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، بتوفير مسكن لسيدة تدعى "أم فرحان" ومعالجتها.
وجاء توجيه الأمير فيصل بن مشعل، بعد تداول مشهداً يصور حالة السيدة وعدم، وجود مسكن لها.
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القصيم
امير القصيم
التعليقات
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 9721
منذ 11 دقيقة
معهود عنكم يا سمو الأمير تلمس حاجات المعدمين
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أحدث التعليقات
د محمد ماجد بخش
ما الدافع وراء هذه الآراء ؟؟!!البهماء
د محمد ماجد بخش
معهود عنكم يا سمو الأمير تلمس حاجات المعدمين
د محمد ماجد بخش
صدقت . لو كان الإعلام انتقائيا محضا لخصِّ كل خبر ما يلزمه بقدر حاجته.
محمد القحطاني
مسكين البلطان بلط البحر مشوها عليك الهلال يا مخفة
واضح*** وصريح***
اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونعوذ بك من خزيك، وكشف سترك، ونسيان ذكرك، والانصراف عن شكرك.
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