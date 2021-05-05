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الكاتب عبدالله بن بخيت يروي تفاصيل تعرضه للمحاكمة بسبب قصة قصيرة

منذ 8 دقائق
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الكاتب عبدالله بن بخيت يروي تفاصيل تعرضه للمحاكمة بسبب قصة قصيرة

عادل الحربي (صدى):
روى الكاتب عبدالله بن بخيت، قصة تعرضه للمحاكمة بسبب قصة قصيرة، صادف فيها ذكر أحد الأشخاص الموجودين على أرض الواقع.

وقال ابن بخيت خلال برنامج "الليوان": "قدمت للمحاكمة بسبب ذكري اسم شخص يوجد في الواقع، وأنا لا أعرفه لكن بالصدفة كأني واصفه بالظبط وتم عرضي على المحكمة بتهمة تشويه سمعة شخص، والقاضي حكم بأني أنشر في الجريدة اعتذارا للرجل على حسابي".

وأوضح أنه منذ ذلك اليوم، أصبح لا يذكر الأسماء كما هي حتى لا يتعرض للمحاكمة، مشيرا إلى أنه تعمد تحريف الأسماء في رواية "شارع العطايف" بعد هذه الواقعة.

وفي سياق آخر رأى عبدالله بن بخيت، أن الرقيب على الأعمال الأدبية، يجب أن يكون المجتمع نفسه، قائلا: "المفرروض ألا يكون هناك رقيب من وزارة الثقافة على الأعمال الأدبية، ويكون الرقيب هو المجتمع، وإذا نُشرت الرواية وحصل منها شيء حينها سوي لجنة واسحبها من الأسواق".

برنامج الليوان
بدالله بن بخيت

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههه .. .. تمارين رياضيه .. تمارين الطنقسه ..
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم يارب يارحمن يا رحيم ياكريم يا منان اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
عاطل
علي دين وعاطل بسبب ايقاف الخدمات اكثر من سنه وماستطعت اسدد كيف اسدد وانا عاطل الي يعرف طريقة التسجيل في منصة احسان يقولي جزاه...

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