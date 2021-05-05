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وليد عبدالله: طبيعي حدوث أخطاء بكرة القدم والأهم حصلنا على النقاط

منذ ساعة
1638
وليد عبدالله: طبيعي حدوث أخطاء بكرة القدم والأهم حصلنا على النقاط

نواف السالم (صدى):
قال لاعب النصر وليد عبدالله أن بداية المباراة كانت جميلة وأن الأخطاء واردة بمباريات كرة القدم.

وأضاف "وليد" خلال لقائه بالقناة الرياضية السعودية: "بدايتنا كانت جميلة، وطبيعي أن تحدث أخطاء في كرة القدم والأهم حصلنا على الثلاث نقاط".

وتابع: "هناك غياب كبير للاعبين بسبب إصابات كورونا ولكن الحمد خدنا المهم وحصلنا على النقاط وسنتفادى الأخطاء خلال المباريات القادمة".

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من الفوز على فريق الفيصلي في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من الفوز على فريق الفيصلي، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر
الفيصلي
وليد عبدالله
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههه .. .. تمارين رياضيه .. تمارين الطنقسه ..
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم يارب يارحمن يا رحيم ياكريم يا منان اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
عاطل
علي دين وعاطل بسبب ايقاف الخدمات اكثر من سنه وماستطعت اسدد كيف اسدد وانا عاطل الي يعرف طريقة التسجيل في منصة احسان يقولي جزاه...

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