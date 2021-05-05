وليد عبدالله: طبيعي حدوث أخطاء بكرة القدم والأهم حصلنا على النقاط

نواف السالم (صدى):
قال لاعب النصر وليد عبدالله أن بداية المباراة كانت جميلة وأن الأخطاء واردة بمباريات كرة القدم.
وأضاف "وليد" خلال لقائه بالقناة الرياضية السعودية: "بدايتنا كانت جميلة، وطبيعي أن تحدث أخطاء في كرة القدم والأهم حصلنا على الثلاث نقاط".
وتابع: "هناك غياب كبير للاعبين بسبب إصابات كورونا ولكن الحمد خدنا المهم وحصلنا على النقاط وسنتفادى الأخطاء خلال المباريات القادمة".
وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من الفوز على فريق الفيصلي في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من الفوز على فريق الفيصلي، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.