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" الضمان الصحي " يوضح أبرز المنافع من تأمين سفر المواطنين للخارج

منذ 17 دقيقة
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" الضمان الصحي " يوضح أبرز المنافع من تأمين سفر المواطنين للخارج

الرياض (صدى):
أوضح مجلس الضمان الصحي أبرز المنافع من تأمين سفر المواطنين خارج المملكة لتغطية مخاطر فيروس (كوفيد -19).

ويهدف تأمين السفر لتوفير الرعاية الصحية والتغطية الطبية للحالات المصابة بفيروس (كوفيد- 19 ) أثناء فترة السفر إلى الدول الأخرى.

أبرز المنافع

- تغطية مخاطر السفر وما يدخل في نطاقها من إجراءات الحجر الصحي.

- التغطية التأمينية : لعلاج الحالات المصابة أثناء التواجد خارج المملكة.

- مدة تغطية الوثيقة هي 30 يومًا من تاريخ السفر.

- تغطية الحالات الطبية المهددة اللحياة في مختلف دول العالم.

- إلغاء أو اختصار مدة الرحلات لحامل الوثيقة المصاب بكورونا.

- الإخلاء الطبي في حالات الطوارئ.

وأوضح "الضمان الصحي" أن الحد الأقصر لتغطية المصاريف الطبية الطارئة للتأمين هو 650 ألف ريال.

كورونا
الضمان الصحي
تأمين سفر المواطنين

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو يزيد
على هونك على روحك ياع.س.ع.وحجز لك سرير بالعنايه المركزه ابو خرقه اللي تقول جايك انتضر.................
جنوبيه قحطانيه❣
الله يقلعه ويبعده ذبحني برنامج توكلنا وتوكلنا على الله احمل التطبيق ولمااطلع القاه عطلان وتسجيل دخول من جديد😡👊😂
ابو وليد
وآخر شي فزاعه
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
سارعي للمجد والعليا رددي الله أكبر ياموطني
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
سارعي للمجد والعليا

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