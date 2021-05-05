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" أداء " يقيس رضا ضيوف الحرمين الشريفين

منذ 26 دقيقة
1475
" أداء " يقيس رضا ضيوف الحرمين الشريفين

الرياض (صدى):
بدأ المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة ( أداء) قياس رضا ضيوف الرحمن عن الخدمات الحكومية المقدمة لهم ضمن رحلة أداء العمرة، وذلك بقياس رضاهم عن أكثر من (42) خدمة مقدمة لهم من (11) جهة حكومية عبر 9 مراحل.

واعتمد المركز في قياسه لجودة الخدمات الحكومية، على أداتي "المستفيد الخفي" و"الاستبيانات الهاتفية"، حيث ينفّذ "المستفيد الخفي" الذين يتجاوز عددهم (110) مستفيد خفي، زيارات سرية لتقييم كافة مراحل أداء مناسك العمرة، فيما أُجريت الاستبيانات الهاتفية مع عينة مقدمة من وزارة الحج والعمرة لمستخدمي تطبيق "اعتمرنا " وَ "توكلنا" شملت المواطنين والمقيمين والزائرين.

وأوضح المدير التنفيذي لتجربة المستفيد في مركز "أداء"، الأستاذ سعد المقرن، بأن رحلة أداء العمرة تُعد من أهم الرحلات التي يقيسها المركز ، والتي بدأت منذ عام 1439هـ وحتى الآن، ويهدف المركز من خلالها إلى قياس رضا المعتمرين وزائري بيت الله الحرام والمسجد النبوي عن مراكز الخدمة والخدمات المقدمة.

وبيَّن المقرن بأن قياس رحلة العمرة لهذا العام شمل 25 موقعاً، منها مواقع القدوم والمغادرة جوًا، وخدمات التنقل عن طريق القطار، إضافة إلى 4 مواقع للمواقيت والمسجد الحرام، والمواقع التاريخية في مكة والمدينة، كما شملت مواقع تقديم الخدمات الطبية في مكة والمدينة، والحرم النبوي والروضة الشريفة وزيارة قبر الرسول ﷺ وصاحبيه.

كما يعمل المركز على قياس مؤشرات أداء الأجهزة العامة من خلال تطبيق نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة لدعم كفايتها وفاعليتها، وإصدار تقارير دورية عن مدى تحقق أهدافها الاستراتيجية وحالة مؤشرات أدائها، ومدى تقدم المبادرات نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 وقياس رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية

يذكر أن ذلك يأتي استمرارًا لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، من عناية ورعاية بالحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيزوتقديم كل ما من شأنه تحقيق راحة ضيوف الرحمن.

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ولي عهد
أداء
الملك سلمان بن عبد العزيز
ضيوف الحرمين الشريفين

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أحدث التعليقات

ابو يزيد
على هونك على روحك ياع.س.ع.وحجز لك سرير بالعنايه المركزه ابو خرقه اللي تقول جايك انتضر.................
جنوبيه قحطانيه❣
الله يقلعه ويبعده ذبحني برنامج توكلنا وتوكلنا على الله احمل التطبيق ولمااطلع القاه عطلان وتسجيل دخول من جديد😡👊😂
ابو وليد
وآخر شي فزاعه
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
سارعي للمجد والعليا رددي الله أكبر ياموطني
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
سارعي للمجد والعليا

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