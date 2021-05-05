النصر يسحق شباك الفيصلي برباعية

نواف السالم (صدى):
تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من الفوز على فريق الفيصلي، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وشهد الشوط الأول من المباراة تقدم النصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين للفيصلي، حيث سجل أهداف النصر كل من بيتروس ماتيوس، وسامي النجعي، ونور الدين امرابط.
وتمكن لاعب النصر، نور الدين امرابط مرة أخرى من تسجيل الهدف الرابع في الشوط الثاني، فيما سدد الفيصلي هدف آخر، وانتهت المباراة بإحراز النصر أربعة مقابل 3 أهداف للفيصلي.
وبهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 39 نقطة، ويلاقي العين يوم الجمعة 14 مايو، في حين تجمد رصيد الفيصلي عند 33 نقطة، ويواجه أبها في اليوم ذاته.