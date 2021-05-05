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النصر يسحق شباك الفيصلي برباعية

منذ 36 دقيقة
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النصر يسحق شباك الفيصلي برباعية

نواف السالم (صدى):
تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من الفوز على فريق الفيصلي، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهد الشوط الأول من المباراة تقدم النصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين للفيصلي، حيث سجل أهداف النصر كل من بيتروس ماتيوس، وسامي النجعي، ونور الدين امرابط.

وتمكن لاعب النصر، نور الدين امرابط مرة أخرى من تسجيل الهدف الرابع في الشوط الثاني، فيما سدد الفيصلي هدف آخر، وانتهت المباراة بإحراز النصر أربعة مقابل 3 أهداف للفيصلي.

وبهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 39 نقطة، ويلاقي العين يوم الجمعة 14 مايو، في حين تجمد رصيد الفيصلي عند 33 نقطة، ويواجه أبها في اليوم ذاته.

نادي النصر
الفيصلي
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
النصر والفيصلي

التعليقات

غليس ولد رماح
غليس ولد رماح عدد التعليقات : 232
منذ 10 دقائق
(يسحق) من جبت هذه الكلمه مشتقه من السحاق وهو حرام لا يجوز

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أحدث التعليقات

ابو يزيد
على هونك على روحك ياع.س.ع.وحجز لك سرير بالعنايه المركزه ابو خرقه اللي تقول جايك انتضر.................
جنوبيه قحطانيه❣
الله يقلعه ويبعده ذبحني برنامج توكلنا وتوكلنا على الله احمل التطبيق ولمااطلع القاه عطلان وتسجيل دخول من جديد😡👊😂
ابو وليد
وآخر شي فزاعه
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
سارعي للمجد والعليا رددي الله أكبر ياموطني
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
سارعي للمجد والعليا

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