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النيابة العامة توجه دوائرها بمواصل العمل خلال فترة عيد الفطر
منذ 47 دقيقة
1410
الرياض (صدى):
وجه النائب العام فروع النيابة العامة ودوائرها والمقر الرئيسي بمواصلة العمل خلال فترة عطلة عيد الفطر المبارك للعام 1442هـ.
وتم منح الأولوية لقضايا المواقيف والقضايا المستعجلة.
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عيد الفطر
التعليقات
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أحدث التعليقات
ابو يزيد
على هونك على روحك ياع.س.ع.وحجز لك سرير بالعنايه المركزه ابو خرقه اللي تقول جايك انتضر.................
جنوبيه قحطانيه❣
الله يقلعه ويبعده ذبحني برنامج توكلنا وتوكلنا على الله احمل التطبيق ولمااطلع القاه عطلان وتسجيل دخول من جديد😡👊😂
ابو وليد
وآخر شي فزاعه
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
سارعي للمجد والعليا رددي الله أكبر ياموطني
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
سارعي للمجد والعليا
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