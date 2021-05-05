شاهد.. محطات تاريخية وثقت قصة نجاح المملكة في القضاء على الملاريا

الرياض (صدى):
استعرضت وزارة الصحة موجز سريع لتجربة المملكة في القضاء على الملاريا، مضيفة أن منظمة الصحة العالمية تبنت بالفعل تجربة المملكة فيما يتعلق بمكافحة هذا المرض.
وذكرت أنه في عام 1960 بدأت المملكة في مكافحة الملاريا، وذلك بعد أن سجلت قبل 3 عقود 40 ألف إصابة محلية بالمرض.
وأشارت إلى أن هذا المرض هدد في هذه الحقبة الزمنية نحو 12 مليون شخص، مضيفة إلى أن المرض تركز حينها في المناطق الغربية والجنوبية من المملكة قرب تجمعات المياه الراكدة.
ولفتت إلى أن جهود المملكة في مكافحة مسببات المرض امتدت حتى 10 كيلومترات داخل الحدود مع الأراضي اليمنية.
وأضافت أن المملكة وضعت مشروعا لإبادة البعوض كونه المسبب الرئيسي لنقل المرض، وخصصت في هذا الشأن ميزانية سنوية قدرت بنحو 30 مليون ريال، فضلا عن خطوات أخرى اتبعتها المملكة للقضاء على المرض.