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شاهد.. محطات تاريخية وثقت قصة نجاح المملكة في القضاء على الملاريا

منذ ساعة
1443
شاهد.. محطات تاريخية وثقت قصة نجاح المملكة في القضاء على الملاريا

الرياض (صدى):
استعرضت وزارة الصحة موجز سريع لتجربة المملكة في القضاء على الملاريا، مضيفة أن منظمة الصحة العالمية تبنت بالفعل تجربة المملكة فيما يتعلق بمكافحة هذا المرض.

وذكرت أنه في عام 1960 بدأت المملكة في مكافحة الملاريا، وذلك بعد أن سجلت قبل 3 عقود 40 ألف إصابة محلية بالمرض.

وأشارت إلى أن هذا المرض هدد في هذه الحقبة الزمنية نحو 12 مليون شخص، مضيفة إلى أن المرض تركز حينها في المناطق الغربية والجنوبية من المملكة قرب تجمعات المياه الراكدة.

ولفتت إلى أن جهود المملكة في مكافحة مسببات المرض امتدت حتى 10 كيلومترات داخل الحدود مع الأراضي اليمنية.

وأضافت أن المملكة وضعت مشروعا لإبادة البعوض كونه المسبب الرئيسي لنقل المرض، وخصصت في هذا الشأن ميزانية سنوية قدرت بنحو 30 مليون ريال، فضلا عن خطوات أخرى اتبعتها المملكة للقضاء على المرض.

المملكة
وزارة الصحة
الملاريا

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أحدث التعليقات

ابو يزيد
على هونك على روحك ياع.س.ع.وحجز لك سرير بالعنايه المركزه ابو خرقه اللي تقول جايك انتضر.................
جنوبيه قحطانيه❣
الله يقلعه ويبعده ذبحني برنامج توكلنا وتوكلنا على الله احمل التطبيق ولمااطلع القاه عطلان وتسجيل دخول من جديد😡👊😂
ابو وليد
وآخر شي فزاعه
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
سارعي للمجد والعليا رددي الله أكبر ياموطني
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
سارعي للمجد والعليا

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