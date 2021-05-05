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علماء يتوقعون: كورونا قد تبقى للأبد رغم اللقاحات

منذ ساعة
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علماء يتوقعون: كورونا قد تبقى للأبد رغم اللقاحات

وكالات (صدى):
توقع علماء صعوبة تحقيق المناعة الجماعية ضد فيروس كورونا الجديد في كل بلدان العالم سواء على المدى البعيد أو قد لا تتحقق على الإطلاق.

وأوضح العلماء أن تحقيق المناعة الجماعية يتوقف على عدة عوامل، منها التطعيم باللقاحات المضادة للفيروس، لافتين إلى أن حجم التطعيم يختلف من دولة لأخرى، فهناك دول طعمت نسبة كبيرة من مواطنيها البالغين، في حين توجد فيها دول أخرى طعمت نسبة ضئيلة من مواطنيها.

وأضافوا أن المناعة الجماعية تعتمد أيضا على السياسات المحلية في كل بلد، إضافة إلى مدى مراعاة الإجراءات الوقائية المفروضة لأجل كبح تفشي الوباء.

ولفت العلماء إلى أن الفيروس ما يزال منتشرا في بلدان أخرى، فيما تظهر سلالات جديدة منه أكثر خطورة، فضلا عن أن بعض البشر لا يثقون في اللقاحات مما قد يؤخر من الوصول للمناعة الجماعية.

كورونا
فيروس كورونا
لقاح كورونا

التعليقات

جنوبيه قحطانيه❣
جنوبيه قحطانيه❣ عدد التعليقات : 16208
منذ 29 دقيقة
الله يقلعه ويبعده ذبحني برنامج توكلنا وتوكلنا على الله احمل التطبيق ولمااطلع القاه عطلان وتسجيل دخول من جديد😡👊😂

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ابو يزيد
على هونك على روحك ياع.س.ع.وحجز لك سرير بالعنايه المركزه ابو خرقه اللي تقول جايك انتضر.................
جنوبيه قحطانيه❣
الله يقلعه ويبعده ذبحني برنامج توكلنا وتوكلنا على الله احمل التطبيق ولمااطلع القاه عطلان وتسجيل دخول من جديد😡👊😂
ابو وليد
وآخر شي فزاعه
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
سارعي للمجد والعليا رددي الله أكبر ياموطني
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
سارعي للمجد والعليا

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