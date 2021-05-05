علماء يتوقعون: كورونا قد تبقى للأبد رغم اللقاحات

وكالات (صدى):
توقع علماء صعوبة تحقيق المناعة الجماعية ضد فيروس كورونا الجديد في كل بلدان العالم سواء على المدى البعيد أو قد لا تتحقق على الإطلاق.
وأوضح العلماء أن تحقيق المناعة الجماعية يتوقف على عدة عوامل، منها التطعيم باللقاحات المضادة للفيروس، لافتين إلى أن حجم التطعيم يختلف من دولة لأخرى، فهناك دول طعمت نسبة كبيرة من مواطنيها البالغين، في حين توجد فيها دول أخرى طعمت نسبة ضئيلة من مواطنيها.
وأضافوا أن المناعة الجماعية تعتمد أيضا على السياسات المحلية في كل بلد، إضافة إلى مدى مراعاة الإجراءات الوقائية المفروضة لأجل كبح تفشي الوباء.
ولفت العلماء إلى أن الفيروس ما يزال منتشرا في بلدان أخرى، فيما تظهر سلالات جديدة منه أكثر خطورة، فضلا عن أن بعض البشر لا يثقون في اللقاحات مما قد يؤخر من الوصول للمناعة الجماعية.