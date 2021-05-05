بالفيديو.. السبب الرئيسي وراء ظهور السلالة الهندية

الرياض (صدى):
تحدث الطبيب "أحمد" الجراح في المستشفى الملكي من لندن، عن السلالة الهندية من فيروس كورونا والسبب الرئيسي وراء ظهورها.
وقال لقائه بقناة "الإخبارية": "السبب الرئيسي للسلالة الهندية هو الانتشار السريع للفيروس بسبب التكاثر وهو الذي يساعد لعمل نسخ أخرى متحورة من الفيروس بشكل عشوائي تسبب سلالات جديدة".
وأضاف: "ما يميز هذه السلالة أنها مزودجة التحور فيها طفرة وراثية تشبه فيروس جنوب أفريقيا وتشبه أيضًا سلالة كاليفورنا من الولايات المتحدة، وهذا الازدواج مكن الفيروس من قوة دخوله لخلايا جسم الإنسان".
كما أوضح أن السلالة سريعة الانتشار بالإضافة لاهمال الحكومة ووجود مسيرات انتخابية وعيد قومي للهندوس بدون اجراءات وقائية سهلت في تفشي الفيروس.
وأكد على أهمية غلق الحدود مع الهند لتطويق الفيروس واستمرار التطعيم فهو يقلل من الإصابات الخطيرة والوفيات وانتشار الفيروس.