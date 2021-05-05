الامير فهد بن خالد يطالب الأهلاويين بالوقوف خلف ماجد النفيعي

طلال الغامدي (صدى):
أكد وليد سعد، عضو الإتحاد الدولي والسعودي للإعلام الرياضي، أن رئيس نادي الأهلي السابق الأمير فهد بن خالد قدم التهنئة للأستاذ ماجد النفيعي بمناسبة انتخابه رئيسًا للنادي.
وقال "سعد" في سلسلة من التغريدات على "تويتر": "الأمير فهد بن خالد يستحق ماجد النفيعي هذا التقدير والحب الكبير من جماهير النادي، ويظل أحد الشخصيات الرياضية المميزة والتي كان لها أثرها".
وأضاف: "اسأل العلي القدير أن يوفق مجلس الإدارة الجديد لتحقيق طموحات وتطلعات الجماهير الأهلاوية وأن يستعيد الفريق مكانته سريعًا".
كما أوضح أن الأمير فهد بن خالد طالب كافة الأهلاويين بالوقوف خلف إدارة ماجد النفيعي لتتجاوز هذه المرحلة الصعبة وتنجح في النهوض بالفريق.