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الشؤون الإسلامية تغلق 17 مسجداً مؤقتاً في 5 مناطق وتعيد فتح 24 مسجداً

منذ 25 دقيقة
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الشؤون الإسلامية تغلق 17 مسجداً مؤقتاً في 5 مناطق وتعيد فتح 24 مسجداً

الرياض (صدى):
أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، 17 مسجداً مؤقتاً في 5 مناطق بعد ثبوت 17 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما أُغلِق خلال 88 يوماً 1047 مسجداً، فُتِحَ 1025 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبيّنت الوزارة في تقرير صادر اليوم، أن المساجد المغلقة خمسة في منطقتي الرياض ومكة المكرمة، وثلاثة بالمنطقة الشرقية، وثلاثة بمنطقة عسير، ومسجد بمنطقة الباحة.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 24 مسجداً تسعة منها بمنطقة مكة المكرمة، وخمسة بمنطقة الرياض، وثلاثة بمنطقة الجوف، وثلاثة بمنطقة حائل، ومسجد بمنطقة عسير، ومسجد بالمنطقة الشرقية، ومسجد بمنطقة تبوك، ومسجد بمنطقة جازان وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة.

وأكدت الوزارة في ختام بيانها اليومي أن خطر الإصابة بفيروس كورونا يزداد في الأماكن المزدحمة، داعية المصلين إلى التوجه إلى المساجد غير المكتظة، والالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

وزارة الشؤون الإسلامية

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علي زق شوفي الخروف اللي بجنبك سوي لها انهيار او وديه سوق الغنم بيعيه

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