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بالفيديو والصور.. أول تعليق من والدا التوأم السيامي اليمني بعد وصولهما إلى الرياض

منذ ساعة
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بالفيديو والصور.. أول تعليق من والدا التوأم السيامي اليمني بعد وصولهما إلى الرياض

سعيد العجل (صدى):
وصل التوأم السيامي اليمني "يوسف وياسين" برفقة والديهما إلى قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض اليوم قادما من مدينة المكلا بحضرموت عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي، بمساندة من قوات تحالف دعم الشرعية باليمن بقياده المملكة العربية السعودية.

ونُقل التوأم السيامي فور وصولهما إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.

وقدم محمد عبدالرحمن والد التوأم شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده على تبنيهم النظر في حالة طفليه وما حظى به من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدًا بالمملكة وما تقوم به من عمل إنساني كبير الذي هو محل تقديره الواسع، مبديا ثقته بالله عز وجل ثم بالفريق الطبي السعودي نظرا لخبرته الطويلة في هذا المجال.

ومن جهته، رفع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ورئيس الفريق الطبي، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده هذه المبادرة الإنسانية النبيلة التي تأتي تقديرا للظروف الصعبة التي يواجهها اليمن الشقيق، وتعكس الدور الإنساني الذي تقوم به المملكة تجاه العالم في العشرات من الدول المنكوبة والمحتاجة لمد يد العون والمساعدة في مثل هذه الحالات.

ونوه بما قدمته قوات تحالف دعم الشرعية باليمن من جهود كبيرة وسرعة استجابة في نقل التوأم السيامي، كما أشاد بالدعم الفني واللوجستي المهم الذي وفرته وزارة الحرس الوطني ممثلة بالشؤون الصحية من خلال مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال.

الجدير بالذكر أن هذا التوأم يعد الحالة (116) التي وردت من (21) دولة جرت دراستها في البرنامج السعودي الوطني لفصل التوائم.

 

الرياض
اليمن
التوأم السيامي

التعليقات

(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر عدد التعليقات : 387
منذ 5 دقائق
سارعي للمجد والعليا
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر عدد التعليقات : 387
منذ 4 دقائق
سارعي للمجد والعليا رددي الله أكبر ياموطني

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أحدث التعليقات

(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
سارعي للمجد والعليا رددي الله أكبر ياموطني
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
سارعي للمجد والعليا
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
اشتغل النفاق
الملل
الله يرحم ايام كيس الملح
الملل
علي زق شوفي الخروف اللي بجنبك سوي لها انهيار او وديه سوق الغنم بيعيه

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