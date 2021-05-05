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بالفيديو.. السر وراء إدمان السوشال ميديا

منذ 17 دقيقة
1338
بالفيديو.. السر وراء إدمان السوشال ميديا

الرياض (صدى):
كشف الإعلامي أحمد الشقيري السر وراء إدمان السوشال ميديا خلال برنامج "سين" المذاع على قناة "أم بي سي".

وقال "الشقيري" أن الإنسان يمتلك دائمًا حاجة للتواصل وهو ما تقدمه السوشال ميديا للأشخاص بشكل مبالغ فيه، والتي تمكن المستخدم من التواصل مع شخص مختلف في كل ثانية.

وأضاف: "السوشال ميديا تقدم منبه التواصل للأشخاص بشكل مبالغ فيه في العدد والتكرار والتنوع فتنجذب إليه في صورة إدمان، فالتواصل البشري الطبيعي انخفض لأنه أصبح لا يلبي الاحتياج ولا تثير الشخص لأنه أتعود على السوبر".

وتابع حديثه عن الآثار الإيجابية للابتعاد عن السوشال ميديا: "إذا ابعدت السوشال ميديا عن حياتك ستجد نفسك تستطيع إنجاز بعض المهام المعطلة القرءاة والتعلم والاستمتاع بالعلاقة الطبيعة زادت ويرجع احتياجلك للتواصل العادي فهتستمتع أكثر بدون جوال".

 

أحمد الشقيري
برنامج سين
السوشال ميديا

التعليقات

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أحدث التعليقات

فهد آل قنيعير
كيف أنها تقول انه قطع رزقها بالعكس فتح الله لها رزق من هذى الرجل جزاه الله خير لول ألله ثم هذى الرجل لما رزقت...
ع. س. ع
ويغيب محمد الهويش والطريس وماجد الشمراني والحربي وتركي الخضير لك الله يا نثر،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية مستحيلة عصية،،، والخرقة سهلة علية
فش🐡
هذا مثل المثل إلي يقول ضرب عصفورين بحجر واحد😹🤷‍♂️😆
ابوبدر
من طلع من داره قل مقداره . اللي الى الان يفكر يسافر للسياحة بزعم ان برا فيه امان فيستحق اللي يصير له. ما يطلع...
د محمد ماجد بخش
ألف مليور مليون والا مليار مدغمة غير واضحة

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