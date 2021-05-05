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خادم الحرمين وولي العهد يعزيان الرئيس المكسيكي في ضحايا انهيار جسر القطار

منذ ساعة
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خادم الحرمين وولي العهد يعزيان الرئيس المكسيكي في ضحايا انهيار جسر القطار

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، رئيس الولايات المتحدة المكسيكية، إثر انهيار جسر قطار مترو معلق وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى: " علمنا بنبأ انهيار جسر قطار مترو معلق، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننار إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق بأحر التعازي وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل، وأن لا تروا أي مكروه".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، رئيس الولايات المتحدة المكسيكية، إثر انهيار جسر قطار مترو معلق وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال سمو ولي العهد: " بلغني نبأ انهيار جسر قطار مترو معلق، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، راجيًا للمصابين الشفاء العاجل."

خادم الحرمين الشريفين
ولي العهد
المكسيك
الأمير محمد بن سلمان
الملك سلمان بن عبد العزيز

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سارعي للمجد والعليا
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
اشتغل النفاق
الملل
الله يرحم ايام كيس الملح
الملل
علي زق شوفي الخروف اللي بجنبك سوي لها انهيار او وديه سوق الغنم بيعيه

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