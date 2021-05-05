نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو .. معارك خاضها " محمد بن سعود " في رحلة بناء الدولة السعودية

منذ 19 دقيقة
1339
بالفيديو .. معارك خاضها " محمد بن سعود " في رحلة بناء الدولة السعودية

الرياض (صدى):
استعرض الإعلامي مالك الروقي، كيف تأسست الدولة السعودية بعد سنوات طويلة عانت منها الجزيرة العربية من التهميش.

وذكر ، خلال برنامجه "مالك بالطويلة" المذاع على قناة mbc، أن عام 1446 شهد الشرارة الأولى لبناء الدولة السعودية، حيث بنى مانع المريدي مدينة الدرعية، لافتا إلى أن هذه المدينة تحولت مع الوقت لأهم مدن نجد في حماية قوافل الحجاج المتوجهة إلى مكة المكرمة، وذلك عندما حكمها سعود بن محمد بن مقرن.

وأضاف أن محمد بن سعود وصل لحكم الدرعية، وكان لديه مشروع واضح، وهو إعادة توحيد الجزيرة العربية في دولة واحدة، لكن هذا الأمر شكل قلق على حاكم الرياض "دهام بن دواس"، وخاض معركة حربية ضد محمد بن سعود.

ولفت إلى أن حكام نجران والأحساء خاضوا أيضا معارك ضد محمد بن سعود إلا أنهم فشلوا، وبعد وفاة الأخير تولى الملك عبدالعزيز محمد بن سعود أمور الدرعية.

ولفت إلى أن الملك عبدالعزيز خاض بعد ذلك عدة معارك وسعى في عمل تحالفات، وتمكن بالفعل من توسيع حدود الدولة السعودية لتشمل الرياض والحجاز .

السعودية
الرياض
الملك عبدالعزيز
محمد بن سعود

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

فهد آل قنيعير
كيف أنها تقول انه قطع رزقها بالعكس فتح الله لها رزق من هذى الرجل جزاه الله خير لول ألله ثم هذى الرجل لما رزقت...
ع. س. ع
ويغيب محمد الهويش والطريس وماجد الشمراني والحربي وتركي الخضير لك الله يا نثر،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية مستحيلة عصية،،، والخرقة سهلة علية
فش🐡
هذا مثل المثل إلي يقول ضرب عصفورين بحجر واحد😹🤷‍♂️😆
ابوبدر
من طلع من داره قل مقداره . اللي الى الان يفكر يسافر للسياحة بزعم ان برا فيه امان فيستحق اللي يصير له. ما يطلع...
د محمد ماجد بخش
ألف مليور مليون والا مليار مدغمة غير واضحة

أخر الأخبار

بالفيديو.. السر وراء إدمان السوشال ميديا
بالفيديو.. السر وراء إدمان السوشال ميديا
منذ 17 دقيقة 1338
بالفيديو .. معارك خاضها " محمد بن سعود " في رحلة بناء الدولة السعودية
بالفيديو .. معارك خاضها " محمد بن سعود " في رحلة بناء الدولة السعودية
منذ 19 دقيقة 1344
مشاورات لانتقال " جوميز " لنادي تركي
مشاورات لانتقال " جوميز " لنادي تركي
منذ 33 دقيقة 1538
بالفيديو.. أعداد كبيرة وزحام على مراكز تلقي لقاح كورونا في الكويت
بالفيديو.. أعداد كبيرة وزحام على مراكز تلقي لقاح كورونا في الكويت
منذ 43 دقيقة 1564
" بن زايد " يغرد بعد مقابلته لولي العهد في جدة (صور)
" بن زايد " يغرد بعد مقابلته لولي العهد في جدة (صور)
منذ 44 دقيقة 2872
بالفيديو.. السر وراء إدمان المواقع المخلة
بالفيديو.. السر وراء إدمان المواقع المخلة
منذ 54 دقيقة 1655
المملكة تختار اللون البنفسجي لوناً لسجاد مراسم استقبال ضيوفها وزائريها
المملكة تختار اللون البنفسجي لوناً لسجاد مراسم استقبال ضيوفها وزائريها
منذ 56 دقيقة 1757
صحة القصيم تعلن إنتقال مركز اللقاحات بمحافظة الرس
صحة القصيم تعلن إنتقال مركز اللقاحات بمحافظة الرس
منذ 59 دقيقة 1467
بعد عمله حارس أمن.. الغزواني يتخرج من كلية الملك فهد الامنية برتبه ملازم
بعد عمله حارس أمن.. الغزواني يتخرج من كلية الملك فهد الامنية برتبه ملازم
منذ ساعة 2308
بالفيديو.. " أحلام " تصاب بانهيار عصبي بسبب نادين نجيم
بالفيديو.. " أحلام " تصاب بانهيار عصبي بسبب نادين نجيم
منذ ساعة 732