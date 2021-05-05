بالفيديو .. معارك خاضها " محمد بن سعود " في رحلة بناء الدولة السعودية

الرياض (صدى):
استعرض الإعلامي مالك الروقي، كيف تأسست الدولة السعودية بعد سنوات طويلة عانت منها الجزيرة العربية من التهميش.
وذكر ، خلال برنامجه "مالك بالطويلة" المذاع على قناة mbc، أن عام 1446 شهد الشرارة الأولى لبناء الدولة السعودية، حيث بنى مانع المريدي مدينة الدرعية، لافتا إلى أن هذه المدينة تحولت مع الوقت لأهم مدن نجد في حماية قوافل الحجاج المتوجهة إلى مكة المكرمة، وذلك عندما حكمها سعود بن محمد بن مقرن.
وأضاف أن محمد بن سعود وصل لحكم الدرعية، وكان لديه مشروع واضح، وهو إعادة توحيد الجزيرة العربية في دولة واحدة، لكن هذا الأمر شكل قلق على حاكم الرياض "دهام بن دواس"، وخاض معركة حربية ضد محمد بن سعود.
ولفت إلى أن حكام نجران والأحساء خاضوا أيضا معارك ضد محمد بن سعود إلا أنهم فشلوا، وبعد وفاة الأخير تولى الملك عبدالعزيز محمد بن سعود أمور الدرعية.
ولفت إلى أن الملك عبدالعزيز خاض بعد ذلك عدة معارك وسعى في عمل تحالفات، وتمكن بالفعل من توسيع حدود الدولة السعودية لتشمل الرياض والحجاز .