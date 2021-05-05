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بالفيديو.. السر وراء إدمان المواقع المخلة

منذ 53 دقيقة
1652
بالفيديو.. السر وراء إدمان المواقع المخلة

الرياض (صدى):
تحدث الإعلامي أحمد الشقيري عن السر وراء إدمان الشباب للمواقع الإباحية والمخلة خلال برنامج "سين" المذاع على قناة "أم بي سي".

وقال "الشقيري" أن المنبه الطبيعي داخل الإنسان هو الحاجة للجنس فهذا طبيعي ومن التكوين البيولجي أيضًا إلا أن المواقع المخلة تقدم هذا المثير بشكل سوبر.

وأضاف: "يشاهد الشاب من خلال المواقع الإباحية في الساعة الواحدة العديد من المناظر وهو ما لا يراه الإنسان في العصور الماضية طوال حياته فتشكل مثير قوي بالنسبة له".

وتابع "الشقيري" حديثه عن أثرها السلبي: "تصبح العلاقة الطبيعة لا تجذبة فتتأثر العلاقة الزوجية بين الجنسين في حالة إدمانهم على مشاهدة الأفلام الإباحية قبل الزواج"

وأكد أيضًا أن دوافع الشباب لإدمان هذه المواقع بسبب رغبتهم في التخلص من الآلام نفسية بسبب حزن من ماضي أو قلق على المستقبل أو ملل في الحاضر.

أحمد الشقيري
برنامج سين
المواقع المخلة

التعليقات

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أحدث التعليقات

فهد آل قنيعير
كيف أنها تقول انه قطع رزقها بالعكس فتح الله لها رزق من هذى الرجل جزاه الله خير لول ألله ثم هذى الرجل لما رزقت...
ع. س. ع
ويغيب محمد الهويش والطريس وماجد الشمراني والحربي وتركي الخضير لك الله يا نثر،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية مستحيلة عصية،،، والخرقة سهلة علية
فش🐡
هذا مثل المثل إلي يقول ضرب عصفورين بحجر واحد😹🤷‍♂️😆
ابوبدر
من طلع من داره قل مقداره . اللي الى الان يفكر يسافر للسياحة بزعم ان برا فيه امان فيستحق اللي يصير له. ما يطلع...
د محمد ماجد بخش
ألف مليور مليون والا مليار مدغمة غير واضحة

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