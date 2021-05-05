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بعد عمله حارس أمن.. الغزواني يتخرج من كلية الملك فهد الامنية برتبه ملازم

منذ 59 دقيقة
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بعد عمله حارس أمن.. الغزواني يتخرج من كلية الملك فهد الامنية برتبه ملازم

الرياض (صدى):
حقق الملازم حسن الغزواني حلمه بالتخرج من كلية الملك فهد الأمنية، بعدما ماضي من المعاناة في العمل بإحدى شركات الحراسات الأمنية أثناء مرحلته الجامعية.

ونشرت إحدى الحسابات المهتمة بأخبار "بلغازي" قصة الشاب حسن الغزواني مبينة أنه كان يحلم بالالتحاق بالسلك العسكري وعمل لفترة ليست بالقليلة في إحدى شركات الحراسات الأمنية الخاصة خلال دراسته الجامعية.

وأضافت أن الشاب حسن حقق حلمه بالالتحاق بكلية الملك فهد الأمنية وتخرجه خلال الأيام الماضية برتبة ملازم، بعد معاناة كبيرة مر بها الشاب في حياته عنوانها الجهد والاجتهاد.

وبهذا تبارك "صدى" للملازم حسن الغزواني بمناسبة التخرج، متمنين له مزيدا من التقدم والنجاح سألين الله عز وجل دوام التقدم والنجاح, وأن يوفقه لخدمة دينه ووطنه ومليكه.

حارس أمن
كلية الملك فهد
حسن الغزواني

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أحدث التعليقات

فهد آل قنيعير
كيف أنها تقول انه قطع رزقها بالعكس فتح الله لها رزق من هذى الرجل جزاه الله خير لول ألله ثم هذى الرجل لما رزقت...
ع. س. ع
ويغيب محمد الهويش والطريس وماجد الشمراني والحربي وتركي الخضير لك الله يا نثر،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية مستحيلة عصية،،، والخرقة سهلة علية
فش🐡
هذا مثل المثل إلي يقول ضرب عصفورين بحجر واحد😹🤷‍♂️😆
ابوبدر
من طلع من داره قل مقداره . اللي الى الان يفكر يسافر للسياحة بزعم ان برا فيه امان فيستحق اللي يصير له. ما يطلع...
د محمد ماجد بخش
ألف مليور مليون والا مليار مدغمة غير واضحة

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