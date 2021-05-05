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بالفيديو والصور.. سمو ولي العهد يستقبل سمو ولي عهد أبو ظبي بمطار الملك عبدالعزيز الدولي

منذ ساعة
2241
بالفيديو والصور.. سمو ولي العهد يستقبل سمو ولي عهد أبو ظبي بمطار الملك عبدالعزيز الدولي

جدة (صدى):
وصل جدة اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة .

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

كما كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

 

 

مطار الملك عبدالعزيز الدولي
أبو ظبي
الأمير محمد بن سلمان
الشيخ محمد بن زايد
ولي عهد

التعليقات

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أحدث التعليقات

فهد آل قنيعير
كيف أنها تقول انه قطع رزقها بالعكس فتح الله لها رزق من هذى الرجل جزاه الله خير لول ألله ثم هذى الرجل لما رزقت...
ع. س. ع
ويغيب محمد الهويش والطريس وماجد الشمراني والحربي وتركي الخضير لك الله يا نثر،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية مستحيلة عصية،،، والخرقة سهلة علية
فش🐡
هذا مثل المثل إلي يقول ضرب عصفورين بحجر واحد😹🤷‍♂️😆
ابوبدر
من طلع من داره قل مقداره . اللي الى الان يفكر يسافر للسياحة بزعم ان برا فيه امان فيستحق اللي يصير له. ما يطلع...
د محمد ماجد بخش
ألف مليور مليون والا مليار مدغمة غير واضحة

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