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أسماء نجوم النصر الغائبين عن مواجهة الفيصلي اليوم

منذ 30 دقيقة
1704
أسماء نجوم النصر الغائبين عن مواجهة الفيصلي اليوم

ماجد محمد (صدى):
يشهد اليوم انطلاق مباراة النصر والفيصلي على ملعب "مرسول بارك" وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيغيب بعض نجوم النصر عن مواجهة الفيصلي وفقًا لما ذكرته صحيفة "سعودي سبورت" وهم:

- براد جونز

- عبدالرحمن العبيد

- عبدالله مادو

- أسامة الخلف

- عبدالعزيز العلاوي

- علي الحسن

- مختار علي

- عبدالمجيد الصليهم

- عبدالفتاح عسيري

- بيتي مارتينيز

- أيمن يحيى

- عبدالرزاق حمدالله

- فراس البريكان

- كيم جين سو

تجدر الإشارة إلى أن النصر يحتل المركز السابع بـ 36 نقطة بينما يتواجد الفيصلي في المركز الثاني عشر بـ 33 نقطة.

 

النصر
الفيصلي
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

التعليقات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
غيرة حتى على الشيلة . عرض (شوو). عباطة .. مدري ! هوا أيه .. أيه ده
فش🐡
هي ماشاءالله صارت محظوظه لأن المقطع انتشر زي النار في الهشيم في السوشل ميديا وهذا هو نجاح السوشل عندما يتم تصوير الواقعة أو المتنمر...
خالد
شكل الضريبه دائمه .
الحسام
سبحان الله , الاخلاق رزق من الله ..... كذلك العقل و الحياء ....
د محمد ماجد بخش
قالها لي : كذبنا عليك .. لكن وصلها بعبارة ١٠ كذبات.. ثم أتبعها .. غيرنا يكذب ١٠٠ ١٠٠-١٠ =٩٠ بهتان ممكن نجاني الله .....

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