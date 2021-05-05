أسماء نجوم النصر الغائبين عن مواجهة الفيصلي اليوم

ماجد محمد (صدى):
يشهد اليوم انطلاق مباراة النصر والفيصلي على ملعب "مرسول بارك" وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وسيغيب بعض نجوم النصر عن مواجهة الفيصلي وفقًا لما ذكرته صحيفة "سعودي سبورت" وهم:
- براد جونز
- عبدالرحمن العبيد
- عبدالله مادو
- أسامة الخلف
- عبدالعزيز العلاوي
- علي الحسن
- مختار علي
- عبدالمجيد الصليهم
- عبدالفتاح عسيري
- بيتي مارتينيز
- أيمن يحيى
- عبدالرزاق حمدالله
- فراس البريكان
- كيم جين سو
تجدر الإشارة إلى أن النصر يحتل المركز السابع بـ 36 نقطة بينما يتواجد الفيصلي في المركز الثاني عشر بـ 33 نقطة.