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سفارة المملكة لدى إندونيسيا توضح شروط السفر الجديدة للراغبين في للسياحة

منذ 49 دقيقة
1666
سفارة المملكة لدى إندونيسيا توضح شروط السفر الجديدة للراغبين في للسياحة

الرياض (صدى):
نبهت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا المواطنين الراغبين في السفر إلى جاكرتا للسياحة، بالاطلاع على الشروط الجديدة التي وضعتها السلطات للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقال سفير المملكة لدى إندونيسيا، عصام الثقفي، إن السلطات وضعت إجراءات احترازية تتمثل في خضوع أي سائح يصل لإندونيسيا للحجر الصحي لمدة 5 أيام في أحد الفنادق المعتمدة، التي يصل عددها إلى 25 فندقا.

وأكد الثقفي على ضرورة عمل مسحتين pcr ، وأنه بعد الأيام الخمسة بإمكان السائح التنقل داخل إندونيسيا.، لافتاً إلى أن تكلفة الإقامة في الفنادق وكذلك المسحات جميعها على نفقة الزائر، مشيرًا إلى أن إندونيسيا من ضمن الدول الـ 20 التي علق السفر منها إلى المملكة.

وأشار إلى هناك شرطا أساسيا وهو الحصول على تأشيرة دخول للبلاد وهو ما لم يكن معمولا به في السابق، مضيفا أن التقديم إلكتروني عن طريق السفارة الإندونيسية في الرياض أو القنصلية العامة في جدة.

المملكة

التعليقات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
غيرة حتى على الشيلة . عرض (شوو). عباطة .. مدري ! هوا أيه .. أيه ده
فش🐡
هي ماشاءالله صارت محظوظه لأن المقطع انتشر زي النار في الهشيم في السوشل ميديا وهذا هو نجاح السوشل عندما يتم تصوير الواقعة أو المتنمر...
خالد
شكل الضريبه دائمه .
الحسام
سبحان الله , الاخلاق رزق من الله ..... كذلك العقل و الحياء ....
د محمد ماجد بخش
قالها لي : كذبنا عليك .. لكن وصلها بعبارة ١٠ كذبات.. ثم أتبعها .. غيرنا يكذب ١٠٠ ١٠٠-١٠ =٩٠ بهتان ممكن نجاني الله .....

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