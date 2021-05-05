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بالفيديو.. "التجارة" تصدر 13 تعديلاً في الاحترازات داخل أسواق المملكة

منذ ساعة
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بالفيديو.. "التجارة" تصدر 13 تعديلاً في الاحترازات داخل أسواق المملكة

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة التجارة عن تعديل عدد من البروتوكلات الوقائية الخاصة بالمراكز التجارية من أجل الاستعداد لموسم العيد.

وأوضح "مراسل العربية" في "نشرة الرابعة" أن وزارة التجارة أصدرت 13 تعديلاً في الاحترازات داخل أسواق المملكة، مستعرضًا الطريقة المعتمدة لتطبيق البروتوكلات.

وتتضمن التعديلات تنظيمًا في آلية لمنع التجهر للعملاء في المداخل والمخارج ومنع إجراء أي تعاملات تجارية مع المخالفين للإجراءات الاحترازية مع وضع لوحات إرشادية على كل مدخل لتحديد الطاقة الاستيعابية.

كما يتم تحديد الطاقة الاستيعابية لأعداد الأشخاص في المول من خلال تطبيق "توكلنا" بالإضافة للتأكد من الحرارة قبل الدخول إلى المول.

وتتضمن أيضًا تعديلات التجارة منع التجول بالمأكولات والمشروبات داخل المركز التجاري.

وزارة التجارة
المراكز التجارية
العيد

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9708
منذ 56 دقيقة
معايير معيارية دقيقة ومجدية

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
غيرة حتى على الشيلة . عرض (شوو). عباطة .. مدري ! هوا أيه .. أيه ده
فش🐡
هي ماشاءالله صارت محظوظه لأن المقطع انتشر زي النار في الهشيم في السوشل ميديا وهذا هو نجاح السوشل عندما يتم تصوير الواقعة أو المتنمر...
خالد
شكل الضريبه دائمه .
الحسام
سبحان الله , الاخلاق رزق من الله ..... كذلك العقل و الحياء ....
د محمد ماجد بخش
قالها لي : كذبنا عليك .. لكن وصلها بعبارة ١٠ كذبات.. ثم أتبعها .. غيرنا يكذب ١٠٠ ١٠٠-١٠ =٩٠ بهتان ممكن نجاني الله .....

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