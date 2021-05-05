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نيابة عن وزير الحرس الوطني ..رئيس الجهاز العسكري المكلف يرعى حفل تخريج دورة تأهيل الضباط الجامعيين

منذ ساعة
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نيابة عن وزير الحرس الوطني ..رئيس الجهاز العسكري المكلف يرعى حفل تخريج دورة تأهيل الضباط الجامعيين

الرياض (صدى):
نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني, رعى رئيس الجهاز العسكري المكلف اللواء الركن منصور بن عبدالعزيز العيسى اليوم حفل تخريج الدفعة الثانية والثلاثين من طلبة كلية الملك خالد العسكرية لعام 1442هـ .

وكان في استقباله قائد كلية الملك خالد العسكرية المكلف اللواء محمد بن مرزوق الحبابي، حيث بدأ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى قائد الكلية كلمة عبّر فيها عن سعادته وجميع منسوبي الكلية بتخرج دفعة جديدة من الضباط الجامعيين ، مثمنًا الدعم الكبير وغير المحدود الذي تحظى به الكلية في جميع المجالات من سمو وزير الحرس الوطني واهتمامه ومتابعته الدائمة لهذا الصرح العسكري.

عقب ذلك ألقى الطالب الخريج علي بن سريان المطيري كلمة المتخرجين نيابة عنهم، معربين فيها عن سعادتهم وتشرّفهم العظيم بأن يقدموا العطاء والإخلاص والتفاني في أداء واجبهم تجاه الوطن، ثم أدى الخريجون قسم الولاء والطاعة، وفي نهاية الحفل أُعلِنت النتائج العامة وتسلّم المتفوقون الشهادات .

المملكة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9708
منذ 54 دقيقة
فرحة وطن . شاملة . وافية . كاملة . عامة - وأفراح في بيت وعائلة كل خريج منهم خاصة ومكملة

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
غيرة حتى على الشيلة . عرض (شوو). عباطة .. مدري ! هوا أيه .. أيه ده
فش🐡
هي ماشاءالله صارت محظوظه لأن المقطع انتشر زي النار في الهشيم في السوشل ميديا وهذا هو نجاح السوشل عندما يتم تصوير الواقعة أو المتنمر...
خالد
شكل الضريبه دائمه .
الحسام
سبحان الله , الاخلاق رزق من الله ..... كذلك العقل و الحياء ....
د محمد ماجد بخش
قالها لي : كذبنا عليك .. لكن وصلها بعبارة ١٠ كذبات.. ثم أتبعها .. غيرنا يكذب ١٠٠ ١٠٠-١٠ =٩٠ بهتان ممكن نجاني الله .....

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