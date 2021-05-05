نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

"البنك المركزي" يعتمد منتج تأمين سفر المواطنين السعوديين خارج المملكة

منذ ساعة
1581
"البنك المركزي" يعتمد منتج تأمين سفر المواطنين السعوديين خارج المملكة

الرياض (صدى):
أعلن البنك المركزي ومجلس الضمان الصحي التعاوني، اعتماد منتج تأمين سفر المواطنين السعوديين خارج المملكة العربية السعودية، متضمناً منافع تُغطي مخاطر الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد - 19).

ويهدف منتج تأمين سفر المواطنين المغادرين إلى الخارج إلى توفير الرعاية الصحية والتغطية الطبية الكاملة للحالات المصابة بفيروس كورونا (كوفيد - 19) في أثناء السفر إلى الدول الأخرى؛ وذلك لضمان سرعة الحصول على الخدمات العلاجية بكل يسر وسهولة.

كما يوفر المنتج تغطية الحالات الطبية المهددة للحياة في مختلف دول العالم، وتغطية مخاطر السفر وما يدخل في نطاقها من إجراءات الحجر الصحي، وإلغاء الرحلات أو فواتها والمصاريف الطبية والإخلاء الطبي في حالات الطوارئ لا قدر الله.

وأوضح البنك المركزي أنه صدرت الموافقة لشركة التعاونية للتأمين على طرح هذا المنتج من خلال وعاء تأميني مشترك، وذلك لتسهيل حصول المواطنين على وثيقة التأمين بآلية موحدة عبر مختلف قنوات البيع المتاحة.

وأهاب البنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي التعاوني بالجميع اتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أثناء سفرهم، والالتزام باتِّباع ما يصدر من الجهات المختصة من تعليمات، متمنين السلامة للجميع.

المملكة

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
غيرة حتى على الشيلة . عرض (شوو). عباطة .. مدري ! هوا أيه .. أيه ده
فش🐡
هي ماشاءالله صارت محظوظه لأن المقطع انتشر زي النار في الهشيم في السوشل ميديا وهذا هو نجاح السوشل عندما يتم تصوير الواقعة أو المتنمر...
خالد
شكل الضريبه دائمه .
الحسام
سبحان الله , الاخلاق رزق من الله ..... كذلك العقل و الحياء ....
د محمد ماجد بخش
قالها لي : كذبنا عليك .. لكن وصلها بعبارة ١٠ كذبات.. ثم أتبعها .. غيرنا يكذب ١٠٠ ١٠٠-١٠ =٩٠ بهتان ممكن نجاني الله .....

أخر الأخبار

سمو ولي العهد يستقبل سمو ولي عهد أبو ظبي بمطار الملك عبدالعزيز الدولي
سمو ولي العهد يستقبل سمو ولي عهد أبو ظبي بمطار الملك عبدالعزيز الدولي
منذ 3 دقائق 1186
بالفيديو .. وصول طائرة التوأم السيامي اليمني إلى الرياض
بالفيديو .. وصول طائرة التوأم السيامي اليمني إلى الرياض
منذ 9 دقائق 1257
دونالد ترامب يصف وسائل التواصل بـ "الفاسدة" بعد حظره من فيسبوك
دونالد ترامب يصف وسائل التواصل بـ "الفاسدة" بعد حظره من فيسبوك
منذ 10 دقائق 1235
"التجارة" تعلن استدعاء 235 شاحنة " FA/FI" FUSO"
"التجارة" تعلن استدعاء 235 شاحنة " FA/FI" FUSO"
منذ 12 دقيقة 1128
أسماء نجوم النصر الغائبين عن مواجهة الفيصلي اليوم
أسماء نجوم النصر الغائبين عن مواجهة الفيصلي اليوم
منذ 29 دقيقة 1699
عامة توصيل في موقف لا تحسد عليه
عامة توصيل في موقف لا تحسد عليه
منذ 39 دقيقة 392
أسباب غازات البطن وطرق علاجها
أسباب غازات البطن وطرق علاجها
منذ 40 دقيقة 463
وما تدري نفس بأي أرض تموت
وما تدري نفس بأي أرض تموت
منذ 40 دقيقة 466
سائق شاحنة يقتحم محطة وقود
سائق شاحنة يقتحم محطة وقود
منذ 40 دقيقة 388
سفارة المملكة لدى إندونيسيا توضح شروط السفر الجديدة للراغبين في للسياحة
سفارة المملكة لدى إندونيسيا توضح شروط السفر الجديدة للراغبين في للسياحة
منذ 49 دقيقة 1666