‏مصر تقرر إغلاق المتاجر والمراكز التجارية والمقاهي

القاهرة (صدى):
أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، عن إغلاق المتاجر والمراكز التجارية والمقاهي من الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي اعتبارا من غد الخميس وحتى 21 مايو.
وكان محمود شعراوي وزير التنمية المحلية المصري، كشف أنه خلال الفترة من بداية شهر رمضان المبارك 13 أبريل الماضي حتى 4 مايو 2021، تم إغلاق أكثر من 23 ألف محل لمخالفة المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات وفقاً للضوابط الواردة بالقرار الوزاري الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية.
وأشار الوزير إلى أن تلك الفترة شهدت حملات يومية لرؤساء الأحياء والمدن والمراكز لمتابعة التزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية للوقاية من فيروس كورونا، لافتاً إلى أنه تم تحرير نحو 25 ألف محضر عدم ارتداء الكمامات الواقية.