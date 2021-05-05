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القبض على مواطن لقيامه بتهشيم زجاج مركبات وسرقة محتوياتها بالدمام

منذ 55 دقيقة
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القبض على مواطن لقيامه بتهشيم زجاج مركبات وسرقة محتوياتها بالدمام

الدمام (صدى):
تمكنت ‏شرطة المنطقة الشرقية، اليوم الأربعاء، من القبض على مواطن ارتكب عددا من الجرائم تمثلت في تهشيم زجاج مركبات متوقفة وسرقة ما تحتويه من مقتنيات.

وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، النقيب محمد بن فهد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر ارتكب عددا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي بمواقع مختلفة في مدينة الدمام.

وتمثلت تلك الجرائم في تهشيم زجاج مركبات متوقفة وسرقة ما تحتويه من مقتنيات؛ حيث قدرت المسروقات بمبلغ 25 ألف ريال، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

 

شرطة الشرقية
الدمام
سرقة
جرائم
مركبات

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 49430
منذ 50 دقيقة
لا حول و لا قوة الا بالله

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أحدث التعليقات

ابو عمار
حسبي الله عليهم
د محمد ماجد بخش
الدرجة الفراغية العددية البنائية، الممثلة للدرجة المغناطيسية الثقالية الفراغية المكافئة "لوحدة العنصر" أو الممثلة للدرجة المغناطيسية الثقالية الفراغية المكافئة "لوحدة العنصر الممثل"على المستوى الثقالي...
ابو عمار
هههههههههههههههههههه
ابو عمار
طيب وين الفديو
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله

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