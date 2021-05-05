نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. ممرضة إيطالية وزوجها يحكيان تجربة 12 عامًا إقامة بالمملكة

منذ ساعة
1889
2
بالفيديو.. ممرضة إيطالية وزوجها يحكيان تجربة 12 عامًا إقامة بالمملكة

الرياض (صدى):
حكت الممرضة شيريل نيفولا التي تعمل بالمملكة منذ 12 عاما وزوجها الإيطالي فيديريكو نيفولا، مدير تصميم وهندسة، عن تجربة إقامتهما الفريدة في المملكة وانطباعاتهما التي تغيرت بمجرد وصولهم إليها.

وقال الزوج فيديريكو، خلال تقرير تلفزيوني مع قناة "SBC"، أنه انتقل إلى المملكة بشكل أساسي ويعمل كمستشار في الإنشاء وبدأ عمله في المملكة كمهندس ديكور ثم انتقل إلى مشاريع البنية التحتية كمدير مشروعات ثم تخصصت في مشاريع الطرق السريعة.

وأوضح المقيم الإيطالي، أنه يحب وظيفته وتمثل الشغف بالنسبة له، لافتًا إلى أنه كون أسرته في المملكة؛ حيث قابل زوجته وأنجبا طفلتين، مؤكدًا أنه يحاول الاستمتاع بحياته واستغلالها.

 

ممرضة
الإقامة في المملكة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9701
منذ ساعة
مافيه شك
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 49430
منذ 48 دقيقة
طيب وين الفديو

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
حسبي الله عليهم
د محمد ماجد بخش
الدرجة الفراغية العددية البنائية، الممثلة للدرجة المغناطيسية الثقالية الفراغية المكافئة "لوحدة العنصر" أو الممثلة للدرجة المغناطيسية الثقالية الفراغية المكافئة "لوحدة العنصر الممثل"على المستوى الثقالي...
ابو عمار
هههههههههههههههههههه
ابو عمار
طيب وين الفديو
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله

أخر الأخبار

بالصور.. شقيقة محمد رمضان بعد صورته مع سمية الخشاب: لازم تشيلني زي حلاوتهم
بالصور.. شقيقة محمد رمضان بعد صورته مع سمية الخشاب: لازم تشيلني زي حلاوتهم
منذ 7 دقائق 141
بالفيديو.. سعد المعجل يكشف كواليس موافقة خادم الحرمين على إقامة منتدى الرياض الاقتصادي
بالفيديو.. سعد المعجل يكشف كواليس موافقة خادم الحرمين على إقامة منتدى الرياض الاقتصادي
منذ 26 دقيقة 1215
‏مصر تقرر إغلاق المتاجر والمراكز التجارية والمقاهي
‏مصر تقرر إغلاق المتاجر والمراكز التجارية والمقاهي
منذ 37 دقيقة 1819
بالصور.. ضبط مركبات ودراجات نارية ارتكب أصحابها عدة مخالفات بالقطيف
بالصور.. ضبط مركبات ودراجات نارية ارتكب أصحابها عدة مخالفات بالقطيف
منذ 39 دقيقة 1437
القبض على مواطن لقيامه بتهشيم زجاج مركبات وسرقة محتوياتها بالدمام
القبض على مواطن لقيامه بتهشيم زجاج مركبات وسرقة محتوياتها بالدمام
منذ 55 دقيقة 1543
بالفيديو.. ممرضة إيطالية وزوجها يحكيان تجربة 12 عامًا إقامة بالمملكة
بالفيديو.. ممرضة إيطالية وزوجها يحكيان تجربة 12 عامًا إقامة بالمملكة
منذ ساعة 1891
"هيئة الاتصالات" تحذر من توريد وبيع أجهزة الاتصالات المخالفة
"هيئة الاتصالات" تحذر من توريد وبيع أجهزة الاتصالات المخالفة
منذ ساعة 1649
الصحة: اللقاحات آمنة وفعّالة وتخضع لاشتراطات عالية من الجهات المختصة
الصحة: اللقاحات آمنة وفعّالة وتخضع لاشتراطات عالية من الجهات المختصة
منذ ساعة 1795
بالفيديو.. الأرصاد: سماء غائمة جزئيًا وسحب رعدية ممطرة على المرتفعات الجنوبية والغربية
بالفيديو.. الأرصاد: سماء غائمة جزئيًا وسحب رعدية ممطرة على المرتفعات الجنوبية والغربية
منذ ساعة 1755
«ناسا»: كويكبان عملاقان يقتربان من الأرض
«ناسا»: كويكبان عملاقان يقتربان من الأرض
منذ ساعة 1864