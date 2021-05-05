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«ناسا»: كويكبان عملاقان يقتربان من الأرض

منذ ساعة
1859
«ناسا»: كويكبان عملاقان يقتربان من الأرض

علي القحطاني (صدى):
كشف مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض التابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، اليوم الأربعاء، أن كويكبين عملاقين سيقتربان من الأرض هذا الأسبوع.

ويعادل حجم الكويكب الواحد، ملعب كرة قدم وبأنهما سيمران من الأرض، خلال دورانها حول الشمس؛ حيث سيمر الكويكبان في مجال قريب من كوكب الأرض نسبيًّا، على بعد مسافة تقارب 18 ضعفًا التي تفصلنا عن القمر وفق ما ذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية.

وكان مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض، قد حذر من احتمال حدوث تصادم كويكب عملاق بالأرض كل 10 آلاف عام، فيما لا توجد حاليًا أي تقنية قادرة على منع تصادم أي كويكب عملاق قد يضرب الأرض.

ونتج عن المحاكاة التي أشرفت عليها وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" واستمرت لأسبوع، أن كارثة تصادم كويكب من الفضاء بالأرض، لا يمكن تجنبها، حتى ولو منحنا مدة زمنية لستة شهور استعدادًا لذلك.

 

 

الأرض
ناسا
كويكب

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أحدث التعليقات

ابو عمار
حسبي الله عليهم
د محمد ماجد بخش
الدرجة الفراغية العددية البنائية، الممثلة للدرجة المغناطيسية الثقالية الفراغية المكافئة "لوحدة العنصر" أو الممثلة للدرجة المغناطيسية الثقالية الفراغية المكافئة "لوحدة العنصر الممثل"على المستوى الثقالي...
ابو عمار
هههههههههههههههههههه
ابو عمار
طيب وين الفديو
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله

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