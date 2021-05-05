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بالفيديو.. الأرصاد: سماء غائمة جزئيًا وسحب رعدية ممطرة على المرتفعات الجنوبية والغربية

منذ ساعة
1754
بالفيديو.. الأرصاد: سماء غائمة جزئيًا وسحب رعدية ممطرة على المرتفعات الجنوبية والغربية

الرياض (صدى):
كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، عن وجود سماء غائمة جزئيًا وسحب رعدية ممطرة على المرتفعات الجنوبية والغربية.

وأوضح مركز الأرصاد، استمرار تكون سحب منخفضة والمتوسطة وأيضًا التي تدخل إلى سحب رعدية ركامية؛ حيث من المتوقع أن تسقط منها أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البرد.

وأشار إلى أنه بالنسبة لحركة الرياح فإنه يسود الهدوء وتساهم في تلطيف الأجواء كما في منطقة الرياض، فيما تتواجد السحب الركامية على المنطقة الجنوبية الغربية بالباحة وعسير وحتى مرتفعات منطقة مكة المكرمة في الطائف وتبقى الأجواء صحوة في باقي مدن المملكة.

الطقس
سحب رعدية
مركز الأرصاد

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أحدث التعليقات

ابو عمار
حسبي الله عليهم
د محمد ماجد بخش
الدرجة الفراغية العددية البنائية، الممثلة للدرجة المغناطيسية الثقالية الفراغية المكافئة "لوحدة العنصر" أو الممثلة للدرجة المغناطيسية الثقالية الفراغية المكافئة "لوحدة العنصر الممثل"على المستوى الثقالي...
ابو عمار
هههههههههههههههههههه
ابو عمار
طيب وين الفديو
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله

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