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الصحة: اللقاحات آمنة وفعّالة وتخضع لاشتراطات عالية من الجهات المختصة

منذ ساعة
1793
الصحة: اللقاحات آمنة وفعّالة وتخضع لاشتراطات عالية من الجهات المختصة

الرياض (صدى):
أكدت وزارة الصحة أن اللقاحات المستخدمة في المملكة آمنة وفعّالة بإذن الله للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا ومضاعفاته ، لافتةً أنها تخضع لإشتراطات عالية من الجهات المختصة وتعتمد أعلى معايير السلامة والأمان وتُحقق الفعالية والمأمونية العالية.

وشدًدت على أهمية التقيد بالتدابير الوقائية مثل لبس الكمامة والتياعد الإجتماعي وتعقيم الأيدي وعدم المصافحة للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظا ً على صحة وسلامة الجميع.

وأعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1016) حالة مؤكدة وتعافي(900) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9691) حالة منها (1346) حالة حرجة , وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (422316) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (405607) حالات، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(12)حالة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7018) حالة "يرحمهم الله جميعاً" كما تم إجراء (72188) فحص مخبري .

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للإستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). ‏

وزارة الصحة
كورونا
فيروس كورونا
اللقاحات

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو عمار
حسبي الله عليهم
د محمد ماجد بخش
الدرجة الفراغية العددية البنائية، الممثلة للدرجة المغناطيسية الثقالية الفراغية المكافئة "لوحدة العنصر" أو الممثلة للدرجة المغناطيسية الثقالية الفراغية المكافئة "لوحدة العنصر الممثل"على المستوى الثقالي...
ابو عمار
هههههههههههههههههههه
ابو عمار
طيب وين الفديو
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله

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