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القبض على باكستانيين سرقوا كيابل في جدة

منذ ساعة
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القبض على باكستانيين سرقوا كيابل في جدة

مازن القرني (صدى):
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على مقيمين اثنين من الجنسية الباكستانية في العقد الثالث من العمر ، ارتكبا عدداً من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي.

تمثلت في سرقة كيابل كهربائية من مبانٍ تحت الإنشاء بمواقع مختلفة بمحافظة جدة وبيعها بطرق غير نظامية، حيث قُدرت المسروقات بمبلغ (60,000) ريال.

وقد جرى إيقافهما واتُخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلا إلى فرع النيابة العامة.

جدة
مكة المكرمة
باكستانيين

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 49430
منذ 39 دقيقة
حسبي الله عليهم

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أحدث التعليقات

ابو عمار
حسبي الله عليهم
د محمد ماجد بخش
الدرجة الفراغية العددية البنائية، الممثلة للدرجة المغناطيسية الثقالية الفراغية المكافئة "لوحدة العنصر" أو الممثلة للدرجة المغناطيسية الثقالية الفراغية المكافئة "لوحدة العنصر الممثل"على المستوى الثقالي...
ابو عمار
هههههههههههههههههههه
ابو عمار
طيب وين الفديو
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله

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