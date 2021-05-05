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حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس في المملكة

منذ 24 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس في المملكة

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة الطقس ليوم غد الخميس، بأن تكون السماء غائمة جزئياً والفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

وأوضح المركز، أنه يستمر تأثير الرياح النشطة قد تثير الاتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك ، الجوف والحدود الشمالية، بينما البحر الأحمر؛ الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والاوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة.

ويعد ارتفاع الموج نصف المتر الى متر ونصف وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما الخليج العربي: الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي وتكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج : نصف المتر إلى متر ونصف، حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

المملكة
حالة الطقس
سحب رعدية

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د محمد ماجد بخش
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¥ ولد نجد ¥
اللهم انت رب الارض والسماء أرفع عنا الوباء والبلاء واحفظنا من كل داء اللهم اللهم آمين.
د محمد ماجد بخش
الكتلة المضادة يا سادة هي كتلة الالتقاء، أو الاندماح، والطاقة المضادة يا سادة هي طاقة الافتراق أو الانشطار
واقعي
ان كان المتضرر الرجل فلا يحق له واذا كانت امرأه فيجب تطبيق اشد العقوبات بحقه . محامين اخر زمن
اللهو البرى
هدرة جنس مياعة.. عيب.. احترام المريض واجب.. حتى لو لم يحس.. آدمي له حرمته حي َ. ميت. مخدر..

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