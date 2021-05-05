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أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1700 جولة رقابية وتغلق 17 منشأة مخالفة

منذ ساعة
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أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1700 جولة رقابية وتغلق 17 منشأة مخالفة

سعيد العجل (صدى):
نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الثلاثاء 05/مايو/2021م، 1767 جولة رقابية، و14 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، نتج عنها إغلاق 17 منشأة تجارية مخالفة، ورصد 93 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتكدس، وتطبيق توكلنا.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة على المنشآت التجارية والأسواق المركزية، والتشديد عليها ورصد المخالفات وإغلاق المنشآت المخالفة منها؛ للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بـ " كورونا المستجد"، والتكدس في الأسواق، إضافة لعدم التزامها بإبراز تطبيق " توكلنا "، كما شددت على عدم التهاون في إغلاق المنشآت المخالفة تحقيقا للسلامة العامة.

وأوضحت بأن الجولات الرقابية والحملات التوعوية التي يتم تكثيفها؛ تهدف الى رفع مستوى الالتزام ورفع الوعي لدى المنشآت والعاملين فيها، وتفعيل مبادرة " ممتثل " بكافة مدن ومحافظات المنطقة.

وقالت إنها تلقت عبر مركز البلاغات 940 أمس 34 بلاغ، حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ودعَت الجميع للتعاون مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية والمخالفات البلدية، وذلك عبر التواصل من خلال مركز البلاغات (940)؛ لمعالجتها.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
نستطيع طباعة ٥٠٠ مليون نسخة من جدول د بخش الدوري للعناصر من الغد بعد حفظ الحقوق ٦٨ دولارا للجدول الواحد .
¥ ولد نجد ¥
اللهم انت رب الارض والسماء أرفع عنا الوباء والبلاء واحفظنا من كل داء اللهم اللهم آمين.
د محمد ماجد بخش
الكتلة المضادة يا سادة هي كتلة الالتقاء، أو الاندماح، والطاقة المضادة يا سادة هي طاقة الافتراق أو الانشطار
واقعي
ان كان المتضرر الرجل فلا يحق له واذا كانت امرأه فيجب تطبيق اشد العقوبات بحقه . محامين اخر زمن
اللهو البرى
هدرة جنس مياعة.. عيب.. احترام المريض واجب.. حتى لو لم يحس.. آدمي له حرمته حي َ. ميت. مخدر..

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